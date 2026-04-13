Björk ha decidido cortar por lo sano y desmentir unos rumores que circulaban en los últimos días sobre su próximo disco, a raíz del anuncio de la rave que ofrecerá el próximo 12 de agosto en Reikiavik, coincidiendo con el eclipse total de sol.

Esa rave estará vinculada a la exposición ‘Echolalia’ y contará con artistas invitados como Arca. Björk ha desmentido que esté directamente relacionada con su undécimo álbum de estudio, antes de que sus fans empiecen a planear viajes pensando que van a escuchar el disco nuevo en directo.

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En un comunicado, Björk ha confirmado que su disco no saldrá hasta 2027, y no en 2026, por lo que la rave no será ningún tipo de fiesta de presentación de este nuevo lanzamiento. Además, ha confirmado que el sucesor de ‘Fossora‘ no recibirá el título de ‘Echolalia’, como creían varios de sus seguidores.

En el texto, Björk sí ha explicado que durante la rave planea presentar una versión primigenia de una canción nueva, pero que la versión definitiva de esa canción no se podrá escuchar hasta que salga su disco en 2027. La presentación de este tema contará con la colaboración de dos “increíbles” artistas visuales que aún no puede desvelar.

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‘Echolalia’ es el nombre de una exposición artística de Björk que funciona como un proyecto “paraguas” en el que la artista reinterpreta dos canciones de su álbum ‘Fossora’ dentro de una instalación espacial, junto con nueva música, elementos visuales y colaboraciones artísticas.