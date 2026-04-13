Pedro Almodóvar en La Pija y la Quinqui: 5 titulares

Pedro Almodóvar ha sido el último invitado del podcast La Pija y la Quinqui, presentado por Mariang Maturana y Carlos Peguer, el mismo que consiguió sentar en su estudio al mismísimo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para hablar de música y otras cuestiones, y que también contó hace unos años con Rosalía y su hermana Pili como invitadas. Almodóvar ha acudido al podcast acompañado de su hermano, el productor Agustín Almodóvar, y todos han hablado del término “chica Almodóvar”, del Madrid actual o de Jacob Elordi. Aquí, cinco titulares que extraemos de la conversación de casi una hora de duración.

No le gustó “Quiero ser una chica Almodóvar”

Almodóvar asegura que no le gusta el término «chica Almodóvar», y recuerda que la canción de Joaquín Sabina ‘Yo quiero ser una chica Almodóvar’ no le gustó. «Él, de alguna manera, se enteró y creo que le sentó mal que yo no estuviera de acuerdo con esa canción”, señala el cineasta. Almodóvar asegura que le incomodó la “crítica” velada de Sabina a sus actrices (“llamaba boba a Carmen Maura”) y la homofobia implícita de que incluyera a Miguel Bosé en ese grupo. “Había un poco de mala leche, aunque él dirá que es crítica social”.

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La IA para documentarse, no para crear

“La IA me ayuda a documentarme en temas que me son desconocidos, pero hay algo a lo que la IA nunca va a llegar, y es el puro proceso de creación”, opina el director. “Las fórmulas parten de datos previos y pueden hacer cosas con todo eso previo, pero nunca podrán escribir ‘Hable con ella’, no porque sea la mejor película del universo, sino porque es imposible que la IA recree ese proceso”. Almodóvar explica, por ejemplo, que la IA nunca podrá replicar la vez que descubrió ‘Cucurrucucú paloma’, de Caetano Veloso, y cómo la canción abrió una nueva dimensión de la película que él desconocía.

Almodóvar indica también, con humor, que la IA le parece «muy válida para crear memes», como los que representan a Trump, Putin y a todos esos «dirigentes diabólicos» disfrazados de «señoras». Tanto él como su hermano odian las imágenes generativas y temen que la IA sustituya a los médicos en las consultas.

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«Nos han robado Madrid»

La hostilidad del centro de Madrid sale a colación. Dice Mariang: “El propio entramado urbano te repele; están prostituyendo colectivamente los recuerdos de todo un país; las campanadas de este año eran de Stranger Things”. Almodóvar concuerda y pone como ejemplo su barrio: “Yo vivo en Pintor Rosales y toda la calle es una terraza detrás de otra que ocupa mucho más de la mitad de la acera. Lo que antes era un lugar idílico para pasear se ha convertido en una terraza infinita sin espacio para el paseante. Es una pena; yo llevo 50 años en Madrid, es mi ciudad, y siento que nos la están robando poco a poco”. Almodóvar dice que no permitirá ser representado en una de las Meninas reinterpretadas que se exhiben en la ciudad. «Tampoco soy bienvenido en el Ayuntamiento», afirma.

Le gusta Jacob Elordi, pero no ‘Cumbres borrascosas’

Jacob Elordi ha dicho que quiere hacer cine español y Mariang le pide a Almodóvar que dirija al actor. “Veo que su estrellato va en serio, estaba dudando si era solo sex symbol», afirma el cineasta, que, sin embargo, no se muestra muy a favor de ‘Cumbres borrascosas‘, que le ha parecido «muy mala». En contra, asegura que Elordi «estuvo muy bien» en ‘Frankeinstein’, pero indica que el papel de monstruo que habla susurrando «es bastante cómodo para un actor”.

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Su próxima película tendrá “mucho humor negro”

Ante la pregunta de si no le apetece volver al humor “cachondón” de sus primeras películas, Almodóvar responde: “En ‘Amarga Navidad’ he recuperado parte de ese humor en la primera parte de la película”, y afirma: “Volveré al humor, no sé si al nivel de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, pero la próxima película estará llena de humor negro”.

