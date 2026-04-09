¿Cuánta IA hay en el Top 50 Viral de Spotify España?

Más de la que piensas. En JENESAISPOP ya hemos hablado largo y tendido de la inteligencia artificial, preguntándonos a principios de 2023 si esta herramienta se trataba de una bendición o una maldición para la creación musical. Por aquel entonces, nos reíamos de la IA porque solo sabía hacer vídeos de Will Smith comiéndose unos espaguetis. Hoy, las canciones artificiales forman parte de las listas más importantes de Spotify.

Una de estas es el Top 50 de las más virales en España. Según información proporcionada por la plataforma sueca en su página web, que una canción aparezca en esta playlist depende de tres factores: las reproducciones que haya tenido «últimamente», la «frecuencia» con la que el público comparte el tema y la cantidad de personas que han «descubierto» el tema «hace poco». Leyendo esto, parece que ni Spotify tiene claro su propio criterio. Y así luce la lista.

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¿Cuál es la canción más viral de España según esta lista? Se llama ‘Todavía Respiro’ y pertenece a una artista llamada Ruby Black. Que no sepas de qué estoy hablando es buena señal: significa que no eres un NPC. Solo hace falta echar un vistazo a la portada del single para deducir que, efectivamente, es una cantante hecha con IA. Veamos qué nos dice la IA de Google al poner su nombre en el buscador: «Ruby Black es una cantante humana, no de IA, conocida por baladas como ‘Todavía Respiro'». Lo que nos faltaba era que las máquinas se escudasen entre ellas.

Sí que existe una artista con el mismo nombre, pero es británica y hace beats de grime. Nada que ver con las mediocres baladas de la Black viral. Que esta ocupe el primer puesto de la lista, ¿significa que hay gente real escuchando sus canciones? Desgraciadamente, eso parece. Si nos vamos a uno de los últimos reels que ha publicado la «cantante» en Instagram, nos encontramos con estos comentarios de gente real: «Gracias por regalarnos estas maravillosas canciones que a tanta gente nos ayuda en el día a día». Espeluznante. Otros, son conscientes de que no es real y aun así están encantados con su música: «Si fueras real no fueras tan perfecta, que bella creación increíble». Sinceramente, ya ni siquiera estoy seguro de que esta persona sea real.

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¿Qué es más triste? ¿Que Ruby Black ocupe el número 1 de la lista de las más virales en España o que no sea la única de la lista? Ahí está ‘LET ME BE’ de The Second Voice en el número 8 del ranking, amasando más de 1 millón y medio de oyentes mensuales. Ni Ruby Black tiene tantos. No hay que dejarse engañar por el videoclip de Youtube, atribuido también al productor Elvin Cena. The Second Voice no tiene cuenta de Instagram, todas sus portadas están hechas con tecnología generativa… Blanco y en botella.

Estaría feo confundir a un artista real con una máquina, pero Nyx Solaris, en el puesto 11 con ‘Miti y Miti’, nos lo pone muy complicado. Las tres canciones que tiene subidas a la plataforma son diferentes. Nivel: la voz del cantante cambia claramente en cada tema. Tampoco tiene cuenta de Instagram. Las portadas no pueden ser más básicas, aunque me recuerdan a otras provenientes de artistas reales. Lo que más me hace decantarme por declararlo IA es la canción ‘I Spoke with God’, que está cantada en español y se trata de un tema que podría hacer El Barrio en su versión más pop comercial. ‘Uncanny valley’ absoluto.

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Por último, veo necesario comentar algo peor que las canciones hechas completamente con IA. Es el caso de CACHÉ, que ocupan el segundo puesto de la lista con la canción ‘MIAU’, y Siderland, en el número 25 con ‘Tutu Turú’. Es curioso lo que ocurre con estos artistas. Si los buscas en Instagram, te encuentras a gente de carne y hueso. En el caso de CACHÉ, un dúo que se define como creadores del «hoptech». Siderland, por otro lado, es un trío catalán de «pop nocturno». Si esto es así, ¿por qué todas sus portadas están hechas descaradamente con inteligencia artificial? Hasta la foto de perfil en redes de CACHÉ son ellos convertidos en monigotes hechos con IA.

La música, por otro lado, es un tema peliagudo. Hemos llegado a un punto en el que ya no se puede diferenciar el mal gusto de algo generado por una máquina. En el caso de CACHÉ, diría que es lo primero. Con Siderland, no me atrevo a poner la mano en el fuego en ninguna de las opciones. Mis oídos me dicen que la música podría ser IA (lo siento), pero mis ojos ven un videoclip protagonizado por personas reales, además de nombres en la biografía… Tienen hasta un artículo en la web de Los 40. Entonces, ¿por qué todo el arte visual de la banda en plataformas es tan claramente falso?

Estamos a nada de que aparezca el primer artista híbrido: música creada con inteligencia artificial, pero con una persona pública de carne y hueso al mando del proyecto que haga todo lo que hace cualquier artista, excepto el apartado musical. Una especie de DJ Khaled trasnochado. Unos Gorillaz, pero exactamente al revés. Cuando eso ocurra, que nos pillen confesados.