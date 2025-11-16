La importancia de la lucha contra la IA de Rosalía en ‘LUX’

La música está en un momento extraño. Hoy en día, una major como Sony puede fichar a Illojuan sin ningún reparo y un sello independiente puede ofrecer un contrato millonario a una artista que ni siquiera existe. Ante la cultura de la rentabilidad y la preocupante relevancia de la IA… ¿Solo Rosalía puede salvarnos?

Si alguien se llevó las manos a la cabeza con el caso de The Velvet Sundown, uno de los primeros grupos virales hechos con inteligencia artificial, con lo de Xania Monet el soponcio está asegurado. Esta artista de R&B consiguió la friolera de 17 millones de streams en tan solo dos meses tras el lanzamiento de su álbum debut, ‘Unfolded’. Poco después, un contrato por 3 millones de dólares. Plot twist: esta persona no es real.

Sin embargo, sí que hay una humana detrás de todo esto. Talisha Jones es diseñadora y, gracias a Suno AI, ha podido convertir sus supuestas letras (quién sabe si también son IA) en música. Desde luego, la impresión al leerlas es que hasta un ordenador lo podría haber hecho mejor. «Sonríes para el mundo, pero por dentro es dolor», suena en ‘Let Go, Let God’.

Xania es el primer ejemplo auténtico de lo que los más agoreros llevan años prediciendo. Es la inteligencia artificial alcanzando el top 10 de una de las listas (menores) de R&B de Billboard e incluso consiguiendo un debut en la lista de «Adult R&B Airplay», con la canción ‘How Was I Supposed to Know?’.

Cómo íbamos nosotros a saber que en 2025 habría emisoras de radio reproduciendo canciones de artistas creados con IA. «Descubriendo y desarrollando los músicos más talentosos del mundo», se puede leer nada más entrar a la web de Hallwood Media, el sello independiente que ha fichado a Monet. Hay que reírse.



Esto ha despertado muchas reacciones en el mundo musical. Una de ellas llega de la mano de Kehlani, que se ha quedado igual de muda que el resto de nosotros al entender que ya no hace falta ningún tipo de talento para conseguir un contrato multimillonario: «Nada ni nadie en el mundo me podrá justificar la IA. No lo respeto». Este era el momento en el que todos necesitábamos un disco que desafiara esta surrealista deriva de la industria. Y aquí es donde entra Rosalía.

¿Cómo ser «agresivamente humano» para combatir la IA?

Rosalía y Xania Monet pueden estar en el polo literalmente opuesto en lo que a creatividad se refiere. La casualidad, sin embargo, ha hecho que ambas traten el tema de la religión. En el caso de Monet, se trata de un robot hablándole a Dios. ¿Acaso puede entender una máquina lo que significa tener fe? ‘LUX’, por otro lado, cambia la máquina por el ser humano. En todos los sentidos. Y así, irónicamente, nos acercamos más a lo inmaterial.

«Hay una decisión consciente de no incluir loops», le cuenta la artista catalana a Zane Lowe. Insiste en que «todo está tocado y cantado, incluso cuando hay repeticiones». Usa palabras como «espacio» o «fisicalidad» para describir la sensación humana del LP: «Sabes que ahí hay personas», remata. Ella quería instrumentos acústicos para su disco porque siempre está «al servicio de las emociones». Con France Inter, es todavía más certera: «No hay nada de IA. Es un álbum humano».

El desprecio de Rosalía por la IA fue evidente durante la gala de Los 40 Music Awards. La periodista Cris Regatero propuso un juego a Rosalía que consistía en adivinar la canción de ‘LUX’ a partir de la ilustración. Ella va respondiendo con naturalidad: «Wow, qué guay que hayas hecho esto. ¿Te tomó mucho tiempo?», pregunta. La cara de Rosalía cuando le dicen que «la IA te lo soluciona» es un cuadro. Y con la imagen de ‘Dios es un Stalker’ ya ni se molesta en seguir el rollo.

Que te hagan esto después de crear un disco como ‘LUX’ tiene que ser un shock. Un álbum que potencialmente ha cambiado la percepción de millones de oyentes en lo que a música natural se refiere. Es lo que tiene la Orquesta Sinfónica de Londres, que ahora cualquier arreglo de cuerdas digital, tan común en el reguetón y el urban, suena vacío, extraño… Muy similar a cuando ves una imagen generada por IA.

La decisión de que ‘LUX’ coquetee con la música clásica tampoco es una casualidad. Derrick Gee, divulgador musical, argumenta que la mejor forma de combatir la IA es ser «agresivamente humano». Y la música clásica podría ser el género puramente humano más agresivo de todos. Solo hay que escuchar ‘Berghain’. Sin necesidad de distorsiones digitales ni glitches bizarros, la música clásica inspira muchas cosas diferentes. «Cuando escucho a Wagner más de media hora me entran ganas de invadir Polonia», decía Woody Allen. Y ni siquiera necesita electricidad.

Gee describe esto como «el próximo paso evolutivo de la música» y propone a Rosalía como «la primera artista mainstream» en crear una respuesta artística al frenético auge de la IA. Y lo bien que le ha salido. Desde su salida, e incluso antes, ‘LUX’ se ha erigido como uno de los discos más aclamados del siglo XXI. También está gozando de un inverosímil éxito en listas internacionales. Que este éxito sea una prueba del hartazgo del público por lo digital seguramente sea una afirmación demasiado optimista, pero sigue siendo importante.

Precisamente, porque ‘LUX’ no es solo humano por cómo suena o por los instrumentos que se han usado, sino porque no es perfecto. Habría sido sencillísimo para Rosalía pasar su propia voz por una IA para cantar en los 14 idiomas que aparecen en el disco, pero eligió pasar dos años aprendiendo la pronunciación correcta, la musicalidad adecuada en las palabras… Y aun así se equivocó.

Así lo cuenta la Escuela Internacional de Árabe, argumentando que ‘La Yugular’ está escrita en árabe estándar, pero pronunciada en el dialecto egipcio. Hasta los errores suman, porque avalan el trabajo de una artesana.

‘LUX’ ahora también se convierte en una esperanza de futuro. ¿Una fuente de inspiración para más artistas que se atrevan a desafiar a la máquina? ¿Una revolución? Si algo queda claro, por nivel de influencia, talento e inquietudes artísticas, es que solo Rosalía podría haber tirado la primera piedra.