Vídeo: Rosalía interpreta ‘Reliquia’ en Los 40 Music Awards

Rosalía ha presentado por primera vez un tema de ‘LUX‘ en vivo -uno que no sea ‘De madrugá’, queremos decir-. El seleccionado para la gala de Los 40 Music Awards ha sido finalmente ‘Reliquia’.

La canción que llegó a subirse como segundo single a Spotify pero luego fue abortado al cabo de 1 hora recupera su condición perdida de sencillo. Algo extraño porque finalmente ha sido ‘La perla’ la canción que se ha sugerido este viernes para las playlists de plataformas de streaming.

- Publicidad -

Rosalía ha interpretado ‘Reliquia’ rodeada de cruces, visiblemente emocionada y acompañada de instrumentos de cuerda. Se trata de un tema inspirado en las reliquias de Rosa de Lima. A falta de una interpretación en vivo junto a Björk de ‘Berghain’ que quizá nunca llegará, la islandesa se siente claramente en la producción de la parte final de la grabación.