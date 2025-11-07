Vídeo: Rosalía interpreta ‘Reliquia’ en Los 40 Music Awards

Rosalía ha presentado por primera vez un tema de ‘LUX‘ en vivo -uno que no sea ‘De madrugá’, queremos decir-. El seleccionado para la gala de Los 40 Music Awards ha sido finalmente ‘Reliquia’.
La canción que llegó a subirse como segundo single a Spotify pero luego fue abortado al cabo de 1 hora recupera su condición perdida de sencillo. Algo extraño porque finalmente ha sido ‘La perla’ la canción que se ha sugerido este viernes para las playlists de plataformas de streaming.
Rosalía ha interpretado ‘Reliquia’ rodeada de cruces, visiblemente emocionada y acompañada de instrumentos de cuerda. Se trata de un tema inspirado en las reliquias de Rosa de Lima. A falta de una interpretación en vivo junto a Björk de ‘Berghain’ que quizá nunca llegará, la islandesa se siente claramente en la producción de la parte final de la grabación.
Check out the “RELÍQUIA” performance, ROSALÍA’s first full performance of the “LUX” era at the #LOS40MusicAwards. pic.twitter.com/PwUrFQA8fT
— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) November 7, 2025