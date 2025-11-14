Rosalía conquista las listas internacionales: ‘LUX’, top 1 Global

El próximo lunes se anunciará el número 1 en España para ‘LUX’ de Rosalía en álbumes y probablemente para ‘La Perla’ en singles. La única duda es si serán disco de oro directo.

De momento, Spotify ha publicado su lista de Discos más escuchados en todo el mundo esta semana, y el número 1 es para ‘LUX’. Rosalía logra desbancar al último álbum de Taylor Swift, que cae al puesto 2. Las noticias son también excelentes en las listas oficiales internacionales de cada país.

Si nos ceñimos a las listas oficiales, no solo a las listas públicas de Spotify, ‘LUX’ es entrada directa en el número 2 en Francia y también en Alemania. Recordemos, de hecho, que unas líneas del primer single, ‘Berghain’, están en alemán. El cuarto disco de Rosalía también puede presumir de ser número 4 en Italia, número 7 en Suecia y número 9 en Noruega. En la lejana Australia es puesto 15. También se están registrando entradas similares en lugares como Lituania o Nueva Zelanda.

Incluso en un país tan complicado como Reino Unido, ‘LUX’ llega al top 4, cuando ‘Motomami’ había quedado en el puesto 41.

El single ‘Berghain’ es además top 40 en Reino Unido. La canción sube exactamente al número 36, desde el puesto 51, rozando el máximo de Rosalía en UK, que fue ‘Lo vas a olvidar’ con Billie Eilish (llegó al 35). Se trata del primer top 40 para Björk en las islas desde hace 20 años, cuando publicó el CD single de ‘Triumph of a Heart’ y llegó al número 31. Para Yves Tumor es el primer top 40.

Más difícil todavía, Hits Daily Double pronostica que el nuevo álbum de Rosalía será número 4 en Estados Unidos, tan solo por detrás de Taylor Swift, Morgan Allen y las K-Pop Demon Hunters.

Ni que decir tiene que estas cifras tienen mucho mérito para tratarse de un disco que toca 13 idiomas pero que mayoritariamente está en castellano, y cuyos patrones estéticos no están en la moda de hoy en día. El primer single bebe de la música clásica y su estribillo es coral; el segundo single es un vals a la guitarra acústica. Al margen de lo que representa este hito para un artista español, ¿animará este lanzamiento a que las estrellas internacionales dejen de copiarse las unas a las otras?

