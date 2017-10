P!nk cuenta que Christina Aguilera hizo ademán de pegarla en un club

En la versión de ‘Lady Marmalade’ de ‘Moulin Rouge’ hubo hostias por ver quién tenía más protagonismo. Bueno, no, pero casi. P!nk en el pasado ha contado que en el momento de la grabación se enfrentó al productor ejecutivo para ver quién se quedaba la mejor parte: “Ron Fair entró, no nos dijo ni “hola” y nos preguntó: “¿Cuál es la parte importante? ¿Cuál es la parte con más letra? Pues Christina va a hacerla”. Y yo me levanté y le dije: “Hola, ¿cómo estás? Eres muy amable, ni siquiera te has presentado. Yo soy P!nk. Ella no va a hacer esa parte. Creo que es precisamente eso lo que hemos venido a debatir en esta reunión”.

Y ahora sabemos que la guerra P!nk y Christina Aguilera casi llega a las manos en un club, pues Aguilera intentó pegarla o hizo ademán de ello (“take a swing“, en el original) cuando se encontraron en una discoteca. “Éramos muy jóvenes y nuevas en el mundillo. Además, yo soy alfa y ella también. Solía solucionar mis enfados de manera física y ella de manera verbal. Es solo que éramos muy diferentes. (…) De hecho, fue ella la que hizo ademán de pegarme en un club y fue muy divertido porque me quedé en plan: “¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre?”.

P!nk, que se arregló con Christina en ‘La Voz’, indica que ahora que ambas han “crecido” y son “madres” no hay rencillas. “Nos dimos un abrazo, es así de simple y me siento muy bien por ello. Además, tenemos una canción juntas”. Indica en otro momento: “Tiene mucho talento, y yo también tengo días malos. Las mujeres tienen que aprender a apoyarse las unas a las otras. Pero nadie nos enseña a hacerlo en la guardería”.

P!nk ha publicado esta semana el irregular ‘Beautiful Trauma‘, que está arrasando en las listas de éxitos. Su gira de presentación de momento no incluye España.

Os dejamos con el vídeo de la entrevista en la que habla de Christina Aguilera y también indica que Kanye West es un genio pese a haberle puesto a caldo a raíz del incidente con Taylor Swift en los premios MTV de 2009.