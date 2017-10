P!nk / Beautiful Trauma

P!nk llega a su séptimo disco, el primero en nada menos que 5 años, en una posición envidiable. Consolidada como solista gracias a su buena mano para elegir unos segundos y terceros singles que incluso superan el éxito del primero (‘Just Like a Pill’, ‘Who Knew’ o últimamente ‘Try‘ y ‘Just Give Me a Reason’, dos de sus mayores hits), P!nk cuenta en la industria musical con una posición envidiable para cualquier hombre o mujer. ¿Cómo lo ha logrado? Especializándose en sleepers, manteniéndose fiel a su propio sonido, cediendo lo justito a las modas y alternando los momentos de fragilidad con otros en los que hace alarde de una enorme independencia. Empatizando, por tanto, con facilidad, con todos aquellos y aquellas que sufren y se caen, pero se refugian en la música para poder levantarse.

‘Beautiful Trauma’, esta nueva obra, es un disco marcado por el desamor, hasta el punto de que, a juzgar por sus letras, a pocos extrañaría que su matrimonio llegara en breve a su fin por mucho que hace solo unos meses la cantante tuviera su segundo hijo junto a su marido desde hace 11 años Carey Hart, con quien ya tuvo una fuerte crisis alrededor de 2008. Pero entre las muchas canciones que aquí hablan sobre el fin del amor, surgen otras uptempo que añaden energía y sentido del humor y sirven, de nuevo, para alzarse contra las adversidades.

“Quien quiera que dijera que el amor era dulce / bebió demasiado whisky / quien quiera que dijera que la vida era fácil / nunca ha estado cerca de mí” es una de las frases de ‘Whatever You Want’, uno de los números más pop y optimistas de este álbum que llega a cuestionar con angustia el futuro (‘Where We Go’) o a preguntarse amargamente qué ha pasado, dónde se nos rompió el amor. En el tema escrito junto a su fan y ahora estrella del pop Julia Michaels, ‘For Now’, plantea: “¿Podemos simplemente congelarnos en el tiempo, parar, reboninar y quedarnos allí?”, mientras el single ‘What About Us’ habla más o menos de lo mismo aplicando hábilmente las sonoridades de los últimos Coldplay para ofrecer un himno agridulce y muy bien resuelto que esta vez va a estar difícil que supere un segundo o tercer sencillo.

Aunque Eminem puede ser una buena vía para lograrlo. Da un poco de pena que un tipo de 45 años y décadas de experiencia escribiendo no tenga más que un surtido de “sluts”, “whores” y “bitches” para aportar humor a ‘Revenge’, pero la verdad es que la canción de venganza de P!nk, de esta mujer que quema habitaciones y pincha coches, como muestra la “traumática pero bonita” canción de apertura titular escrita de nuevo junto a Jack Antonoff de fun. (que también deja su impronta en ‘Better Life’), tiene bastante gracia aunque no comulgues con sus maneras violentas.

Dice ‘Revenge’ optimista que “me llevará un siglo curarme / pero al final lo lograré” y a ello apuntan temas tan veraniegos como ‘Secrets’ o tan animados como ‘Where We Go’ y sobre todo ‘I Am Here’. Lamentablemente en ellos P!nk ha confundido lo atemporal con lo viejuno y si ‘Secrets’ suena a Empire of the Sun un poco demasiado tarde, las dos últimas dan ganas de poner más a Morat que a Mumford & Suns, cuando no la canción dance con guitarrita de la radio de hace dos años (el remix de ‘I Took a Pill in Ibiza’, Avicii, Chainsmokers… esos parecen sus extraños referentes).

Aunque lo peor es que las baladas resultan bastante duras de roer por mucho que vayan sumado estribillos (‘But We Lost It’), traten de evocar con ternura a la infancia (‘Barbies’) o recurran a grandes consolidados co-autores. Ninguna llega a la altura de los zapatos de Adele (que es fan, por cierto), y eso que aquí aparecen varios de los responsables de ’25’. P!nk ya había trabajado con Greg Kurstin o Max Martin, pero ahora además suma a un Tobias Jesso Jr que no me puedo creer que disfrute un mínimo de la chillona y vacía ‘You Get My Love’.

En un mundo en el que las estrellas del pop son cada vez más un “si te he visto no me acuerdo”, hay que celebrar la fidelidad y la constancia que genera P!nk, también atribuible a su uso de parámetros bastante rockeros. Algo que se termina echando de menos en este disco blando que deja muchas, muchas ganas de recuperar la irritante pero adictiva pero irritante pero adictiva ‘So What’.

Calificación: 5,2/10

Lo mejor: ‘What About Us’, ‘Beautiful Trauma’, ‘Revenge’

Te gustará si te gustan: Gwen Stefani, Alanis Morissette, Leona Lewis

Escúchalo: Spotify