P!nk se aproxima a los últimos Coldplay en ‘What About Us’

En las últimas horas P!nk, la artista anteriormente conocida como Pink, ha agitado los muros de sus fans en las redes sociales al anunciar que hoy mismo publicaría ‘What About Us’. Se trata del primer single de ‘Beautiful Trauma’, que se publica tan pronto como el 13 de octubre y cuya portada ha sido desvelada por ella misma en Instagram hace unas horas.

Presentada con un lyric-video, ‘What About Us’ es una canción que arranca como un medio tiempo al que pronto se une una base rítmica contundente, con algunos toques modernillos alternados con sonidos acústicos (hasta una mandolina parece sonar ahí de fondo). ¿No se percibe por ahí cierta querencia hacia los Coldplay de ‘A Head Full of Dreams’? Aunque, bien pensado, ¿no podría haber sido justo al revés?

‘Beautiful Trauma’ es su primer disco en solitario en 5 años tras ‘The Truth About Love’, un álbum en cuyas letras se filtraba su dolor tras el divorcio en 2010 del que fuera su marido, el motociclista profesional Carey Hart. En 2014 daba un leve giro en su carrera, aliándose con el cantante de country Dallas Green en el proyecto You + Me, orientado al countrypop. Tras un par de años en segundo plano salvo para dar declaraciones sonadas, el pasado año reaparecía con una nueva canción incluida en la BSO de ‘Alicia a través del espejo’, y una colaboración con Sia y Stargate.