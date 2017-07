P!nk / The Truth About Love

Hay esperanza para las parejas de larga duración que, asentadas en los 30, se aburren y se plantean el divorcio. P!nk y su marido el corredor profesional de motocross Carey Hart pudieron no volver cuando anunciaron su separación en 2010, pero donde otros se refugian en los abogados para sacar una buena tajada, ellos invirtieron en una terapia matrimonial de la que han salido dos cosas: una hija un año después (siguen juntos) y este ‘The Truth About Love’.

Hay una canción llamada como el álbum en la que, con una melodía ligeramente sesentera pero con sonidos más agresivos, P!nk habla sobre su búsqueda infructuosa de “la verdad sobre el amor”, de madrugada, en los pájaros, en la poesía, en un arma o en alguien “a quien convierten en un hijo de puta”. También hay grandes contrastes entre sus típicas canciones rockeras y llenas de energía (el título ‘Slut Like You’ es muy gráfico) y las baladas como ‘Beam Me Up’, casi de raíces country, y la final ‘The Great Escape’. Pero si algo resume a la perfección el espíritu del disco es ese ‘True Love‘ que va de ese “te partiría la cara” al “te odio tanto que debe ser amor verdadero” en que deriva el estribillo.

Entre varios productores como DJ Khalil, Max Martin o Shellback, acostumbrados a repartir hits por todo el mundo desde los Estados Unidos (desde Britney a ‘Moves Like Jagger’ pasando por Eminem, Backstreet Boys, Cher, decenas), destacan por número las colaboraciones de Greg Kurstin de The Bird and The Bee, y mano derecha de Lily Allen -perdón, Lily Rose Cooper-. Nadie espera que P!nk, que es muy basta de toda la vida, suene fina ni adorable. Su macarrismo y suciedad siguen bien presentes en cortes como ‘How Come You’re Not Here’, rimas como “no more sick / whiskey dick” o el corte elegido para abrir el disco, ‘Are we all we are’, que recuerda por título nada menos que al gran clásico de Warlock. Incluso cuando parecía que el single ‘Blow Me (One Last Kiss)‘ se decidía por un riff suave y florido a lo Two Door Cinema Club, los guitarrazos se imponen.

A pesar de ello y de que al siguiente single, ‘Try’, le falta un pelo para poder ser de Evanescence, ‘The Truth About Love’ se desquita de su producción tipo cubo de basura con un conjunto de canciones bastante memorable y sólido por donde invitados como Nate Ruess de fun., Eminem o Lily Allen (que da un innecesario pero curioso toque bollo a ‘True Love’) ni siquiera consiguen destacar. P!nk sigue sin ser una riot y sin ofrecer canciones tan emotivas como las de Adele, pero en su sexto álbum logra mantener la atención del público, a pesar de los cuatro años de parón. Tal y como está el patio, ya es.

Calificación: 6,2/10

Lo mejor: ‘True Love’, ‘Are We All We Are’, ‘Blow Me (One Last Kiss)’, ‘Walk of Shame’

Te gustará si te: dan lo mismo las riot-grrls que Katy Perry

