A falta de que P!nk dé continuidad a su álbum de 2012, ‘The Truth About Love‘ (también se involucró en el proyecto folkie You + Me), la cantante estrena tema para la banda sonora de ‘Alicia a través del espejo’, en cuya co-producción ha colaborado Tim Burton. La canción ‘Just Like Fire’ viene presentada por un vídeo con imágenes de la película. P!nk también ha grabado una versión de ‘White Rabbit’ para la misma cinta, cuyo estreno está previsto para el 27 de mayo.