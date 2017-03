‘Waterfall’, el mano a mano de Sia y P!nk para Stargate, definitivamente puede triunfar

Stargate, el proyecto de Tor Erik Hermansen y Mikkel Storleer que ha permanecido en la sombra durante años, componiendo para gente como Beyoncé (‘Irreplaceable’) o Coldplay (‘Adventure of a Lifetime’), lanza single a lo grande. Y si ellos también estuvieron en los créditos de ‘Diamonds’ de Rihanna y Sia, han podido contar con esta última en este ‘Waterfall’ en el que, como se venía comentando en días pasados, también aparece P!nk.

Sia y P!nk se reparten estrofas, pre-estribillos y estribillos en este medio tiempo que resulta algo bailable y que está repleto de metáforas sumergidas en la naturaleza. Además de la cascada aparecen la jungla, la tierra y el oxígeno. Cómo se nota que Sia y P!nk son buenas compositoras de bandas sonoras, ¿no resulta todo muy visual?

Compuesta en modo “sota, caballo y rey”, ‘Waterfall’ podría ser uno de los éxitos de este año. P!nk no saca disco desde hace cinco años pero el año pasado triunfaba con el sencillo ‘Just Like Fire’ para la banda sonora de ‘Alicia a través del espejo‘ y las radios tienen ya hueco para Sia tras el fracasillo de su último sencillo ‘Move Your Body’, que esta vez no ha llegado al top 100 estadounidense ni al top 40 británico.