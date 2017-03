Así sonará ‘Waterfall’, el nuevo single de Stargate que junta a Sia y P!nk y será hit seguro

Aunque puede que el nombre de Stargate te suene lo justo, no así debería suceder con las canciones que ha producido, entre las que se cuentan varios éxitos de Rihanna como ‘Diamonds’, ‘What’s My Name’ o ‘Don’t Stop the Music’, así como hits para Beyoncé (‘Irrepleacable’), Selena Gomez (‘Same Old Love’), Katy Perry (‘Firework’) o Coldplay (‘Adventure of a Lifetime’).

Ahora, probablemente harto de permanecer a la sombra de sus grandes éxitos, un poco en el estilo de Julia Michaels, el equipo de producción noruego compuesto por Tor Erik Hermansen y Mikkel Storleer anuncia su primer single como artista principal, ‘Waterfall’, que no es una versión de TLC, por suerte, sino una canción nueva que junta a dos de las voces más exitosas del momento, Sia y P!nk. El tema se estrena el viernes y en sus créditos halla también a Diplo, Jr. Bender y a la propia Sia, quien, por cierto, es autora de la mencionada ‘Diamonds’ y de una carrera estelar que solo merece ser celebrada.

Stargate ha adelantado ‘Waterfall’ en Instagram y sus ritmos dancehall vuelven a confirmar que la moda tropical que inunda las radios actualmente no tiene pinta de esfumarse pronto. Solo falta un “featuring” de Sean Paul para terminar de redondear el tiro, que tiene pinta va a dar en la diana casi seguro. ¿La fórmula Stargate + Sia + P!nk + dancehall no huele a pasta ya solo de leerla?

Big things coming 🔥🔥🔥 #WhoIsStargate Una publicación compartida de StargateMusic (@stargatemusic) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 7:00 PST

Get ready 💧#Waterfall #WhoIsStargate. Want the song right when it comes out? Link in profile! Una publicación compartida de StargateMusic (@stargatemusic) el 7 de Mar de 2017 a la(s) 7:00 PST