‘Nicole Kidman’ ya es otro éxito de ADÉLA a varios niveles

El álbum de ADÉLA, ‘PRIMA‘, está siendo uno de los discos del momento. Ha vendido más de 100.000 copias a nivel global en su primera semana y los hits del disco se suceden. Aunque ‘KGB‘ sigue siendo mi favorita por su preferencia por el electro europeo, ‘Ain’t in L.A.’ es la que se ha llevado el gato al agua, y ahora la cantante se ha sumado otro hit con ‘Nicole Kidman’.

La pista 2 del álbum no deja de subir en el Global de Spotify y ascendía ayer al puesto 12, mientras ‘Ain’t In L.A.‘ continúa en el número 5. «Nicole» es nuestra Canción del Día hoy.

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Aparte de a nivel comercial, ya fuera de toda duda tras ser compartida medio millón de veces en TikTok, la grabación funciona a varios niveles. El más evidente es como homenaje a la misma Nicole Kidman, que la propia actriz ha correspondido compartiendo el tema.

ADÉLA escribió la canción pensando en su relación con la fama, y el tema es ostentoso cuando se pone a escoger entre «Louboutins o Jimmy Choos». Pero también tiene un punto de humor y de reflexión social: ADÉLA se probó un corsé, se sintió «como Nicole» y lo usó también para pensar en las cosas que no se ponen los artistas masculinos.

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La letra contiene referencias a películas de Nicole Kidman como ‘Moulin Rouge’ o ‘Babygirl’, y llevando las cosas más allá, el vídeo, en su modestia, contiene también referencias a ‘Eyes Wide Shut’ y ‘Reencarnación’ (mi guiño favorito), que alguien se ha encargado ya de recopilar en TikTok.

Pero el nivel a que mejor funciona ‘Nicole Kidman’ es el de la producción, pues prueba de qué manera puede seguir vigente aquella idea de los 2000 tan Kanye West y tan Common, de recuperar un clásico perdido, samplearlo y usarlo de base para un hit actual. De hecho, recuerda mucho a ‘Bound 2’ (2013), pero no samplea ‘Bound’ del grupo vocal de los 70 The Ponderosa Twins Plus One. En este caso, el sample que suena todo el rato procede de ‘In My Father’s House‘, grabación perdida de un grupo de góspel llamado God’s Gospel Angels. Dicha grabación no está en Spotify, pertenece a un disco de 1986 llamado ‘Praise Him’, álbum que jamás nadie ha comprado ni vendido en Discogs. Lo tienen 29 usuarios, lo quieren 400.

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Al margen de todo esto, hay un último nivel en el que funciona ‘Nicole Kidman’ y es simplemente como música de fondo, sexy, tema agradable que escuchar sin pensar en la actriz, ni quién sampleó qué, ni dónde se está viralizando la canción. ADÉLA está cantando que «su sujetador debería ser más grande» porque la gente «no le mira a los ojos», así que no era tan difícil imaginarle un público a esto después de todo…

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