Gillian Gilbert de New Order informa de que tiene cáncer

Gillian Gilbert, la mítica teclista de New Order desde su formación en 1980, ha informado de que tiene cáncer. El comunicado viene después de un malentendido según el cual se había entendido que era su marido, Stephen Morris, batería del grupo y antes de Joy Division, quien estaba lidiando con una grave enfermedad. Ambos también compartieron el dúo The Other Two durante los años 90, y después se han mantenido en activo de manera puntual.

En junio, New Order habían informado de que ni Stephen ni Gillian iban a salir de gira por «razones de salud graves». Durante una entrevista con Rolling Stone al ser inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame, Stephen Morris dijo que debido a enfermedad grave no podría girar. La gente asumió que se trataba de él, pero en realidad era de su esposa, como ahora se ha querido aclarar.

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Dice el comunicado de Gillian: «Me gustaría aclarar un malentendido salido de una entrevista, en la cual se ha interpretado que Stephen está gravemente enfermo. Por suerte, está bien. De hecho soy yo quien, como mucha otra gente, vive con cáncer. Entendemos por completo cómo se ha creado el malentendido y simplemente queríamos compartir la información correcta». Finalmente, Gillian agradece la solidaridad que han recibido como pareja igualmente, y piden privacidad «para continuar con el tratamiento».