El pop tropical no ha muerto: 5 posibles hits de 2017

En 2016, el pop internacional se ha rendido al tropical house, una fusión de deep house y sonidos caribeños como el dancehall que se ha filtrado a la radiofórmula a través de dos nombres pilares, Justin Bieber y Major Lazer. El primero lograba un par de éxitos con este sonido entre 2015 y 2016, ‘What Do You Mean?’ y ‘Sorry’ (producidas por Mason Levy y Skrillex y Bloodpop, respectivamente), mientras el segundo lo hacía con ‘Lean On’ junto a DJ Snake y MØ. Ambos temas bebían del éxito previo de productores de tropical house como Kygo o Lost Frequencies (¿y de la influencia de ‘In Colour’ de Jamie xx?) y su sonido es perceptible también en otros hits del año pasado como ‘Cheap Thrills’ de Sia, ‘This is What You Came For’ de Calvin Harris con Rihanna, ‘We Don’t Talk Anymore’ de Charlie Puth con Selena Gomez, ‘Let Me Love You’ de DJ Snake con Justin Bieber, ‘Capsize’ de FRENSHIP con Emily Warren o ‘Cold Water’ de Major Lazer, también con Bieber y MØ.

Aunque en España el Caribe es tendencia tanto en la actualidad como hace una década gracias al reggaetón (no hay más que ver qué canción es nuevo número uno en nuestro país), en Estados Unidos y Reino Unido no es este estilo puramente el que ha conquistado las radios a pesar del éxito de canciones más bien dancehall como ‘Work’ de Rihanna o ‘One Dance’ de Drake, sino su fusión con el deep house, que ha producido un sonido relajado, envolvente, cálido y evocador, nada caprichoso de subidones a la EDM sino más bien… ¿paradisiaco?

Entre los últimos éxitos del pop que han bebido de este sonido encontramos ‘The Greatest’ de Sia, ‘Chantaje’ de Shakira con Maluma, ‘Shape of You’ de Ed Sheeran y ‘Don’t Wanna Know’ de Maroon 5 con Kendrick Lamar, en tanto que iconos del pop pre-streaming absolutos como Gwen Stefani (‘Send Me a Picture’) o Britney Spears (‘Just Luv Me’) tampoco han podido resistirse a sus posibilidades comerciales. Sin duda, el tropical house no solo no se resiste a morir últimamente sino que parece seguirá dando guerra en 2017. Estos son cinco canciones del estilo que podrían dar la campanada este año:

La de James Blunt

El cantante británico no ha vuelto a superar el exitazo de ‘You’re Beautiful’ con ninguno de sus lanzamientos posteriores, pero sigue de actualidad y no hace tanto de su último hit, ‘Bonfire Heart’, editado en 2013. Precisamente, Ed Sheeran es co-autor de ‘Love Me Better’, el nuevo single de Blunt, que presenta una base tropical a la moda, guitarras ahogadas en reverb y otros trucos propios del género.

If you thought 2016 was bad – I'm releasing an album in 2017. — James Blunt (@JamesBlunt) 13 de diciembre de 2016

La de Little Mix

El cuarteto británico triunfa actualmente con ‘Touch’, un tema de base dancehall, pero su disco contiene un tema mucho más similar a los éxitos de Bieber, Sia y compañía que todavía no ha sido single, ‘No More Sad Songs’, que presenta nuevamente guitarras y percusiones tropicales y un sonido suave y relajado tipo ‘Cheap Thrills’ pero al servicio de una composición dramática, en el estilo del grupo. También tiene voces distorsionadas.

La de Major Lazer

‘Run Up’ con Nicki Minaj y PARTYNEXTDOOR es abiertamente dancehall, pero contiene estéticas sonoras propias del tropical house, como un sonido suave, calmado y diáfano y voces distorsionadas (otra vez). No suena a hit a primera escucha como ‘Lean On’ pero sí a hit de Drake tipo ‘One Dance’ y Nicki Minaj suele convertir en oro todo lo que toca, así que pinta que nos la vamos a comer con patatas en 2017.

La de The xx

Jamie xx parece esencial en la influencia del tropical house en el pop durante 2016, pero ‘In Colour’ no es una referencia tan obvia del fenómeno como Kygo o Justin Bieber. Sin embargo, ‘Lips’, incluida en el nuevo álbum de The xx, ‘I See You’, remite claramente a ‘Let Me Love You’, que remite a su vez a ‘Good Time’, que ya sonaba a ‘Reunion’ y ‘Sunset’ de The xx… ¿¿Ha inventado The xx el tropical house??

La de Sean Paul

Cuando Sean Paul parecía ya producto del pasado, cuando nadie pensaba que lograría hits tamaño ‘Temperature’ o ‘Get Busy’, va Sia y lo recupera en ‘Cheap Thrills’, dando lugar al mayor éxito comercial de su carrera. ‘No Lie’, el nuevo single del jamaicano junto a Dua Lipa, no parece que vaya a igualar su éxito, pero está funcionando bien y podría sorprender este año.