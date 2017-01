Luis Fonsi y Daddy Yankee, primer número 1 directo en España desde ‘Hello’ de Adele

Desde que la lista española incluye el streaming, es muy difícil que un tema sea número 1 directo. Ni siquiera Shakira, Maluma, Enrique Iglesias o Ricky Martin lo conseguían el año pasado. Nadie desde ‘Hello’ de Adele había llegado al top 1 de Promusicae de singles directamente, pero como adivinaba nuestra comentarista AnaGmz77 en Twitter, esta semana sí lo consiguen Luis Fonsi y Daddy Yankee con su tema ‘Despacito’, que ha coronado desde su salida el 13 de enero las listas de Spotify, donde ahora mismo casi triplica los streamings del número 2. El vídeo se acerca ya a los 100 millones de visitas.

1(E) Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

2(3) Ed Sheeran / Shape of You

Curiosamente, de no ser por la llegada de ‘Despacito’, Ed Sheeran tendría su primer número 1 en España ahora mismo. Aunque no logró ser número 1 directo con ‘Shape of You’, esta segunda semana tiene la subida más fuerte en número de puntos y sube al puesto 2. Además, asciende al puesto 10 con su otro tema ‘Castle on the Hill’, que acaba de estrenar videoclip. Lástima de “timing”, porque con lo de ‘Despacito’ Sheeran va a tener complicado ser número 1 en España.

23(50) Zayn, Taylor Swift / I Don’t Wanna Live Forever

Aunque la subida más fuerte en puntos es ‘Shape of You’, destaca en número de puestos la del tema de Taylor y Zayn para la banda sonora de ’50 Sombras Más Oscuras’, alcanzando un nuevo máximo.

‘I Don’t Wanna Live Forever’ sube esta semana al puesto 8 en Estados Unidos tras haber sido número 6 y se mantiene en el puesto 17 en Reino Unido tras haber sido número 16. Se mantiene bien pero lejos de las primeras posiciones.

42(47) The Weeknd, Daft Punk / I Feel It Coming

‘I Feel It Coming’ es la entrada más fuerte de la semana entre lo más radiado en España, directa al 21, por lo que es lógico que comience su escalada mientras ‘Starboy’ baja del puesto 13 al puesto 14 certificada como platino.

En Estados Unidos ‘I Feel It Coming’ sube al 19 esta semana (su máximo) y ronda el top 10 en Reino Unido.

55(E) The Chainsmokers / Paris

No hay disco a la vista, pero The Chainsmokers no paran de lanzar singles al mercado. El nuevo logra una entrada muy similar a la lograda en nuestro país con ‘All We Know’, que fue puesto 54. De momento su gran hit por aquí sigue siendo ‘Closer’ con Halsey, que sigue en el puesto 17 certificada como doble platino.

En Estados Unidos ‘Paris’ es entrada al puesto 10 y en Estados Unidos al 7.

70(E) Ryan Gosling, Emma Stone / City of Stars

La ganadora del Globo de Oro a la mejor canción y nominada al Oscar es la segunda entrada más fuerte de la semana. El tema de ‘La La Land‘ se comercializa, tal cual, interpretado por Ryan Gosling y Emma Stone.

Ha sido número 72 en Reino Unido y de momento no ha llegado al Billboard Hot 100.

77(90) Cosculluela, Nicki Jam / Si me dices que sí

Mientras ‘Manicomio’ de Cosculluela avanza hasta el puesto 22, la que fuera la única entrada de la semana pasada aparte de las dos de Ed Sheeran, sube hasta el número 77. Acompaña el exitoso Nicky Jam.

92(E) Zara Larsson / I Would Like

Al fin aparece por la lista española este tema de Zara Larsson que tanto éxito ha cosechado en Reino Unido, donde ha sido nada menos que número 2 y aún está en el top 10.

96(E) Alessia Cara / How Far I’ll Go

También nominado al Oscar esta este tema de ‘Vaiana’ interpretado por Alessia Cara. En la versión de esta ha sido puesto 49 en Reino Unido y puesto 56 en Estados Unidos, curiosamente datos ligeramente peores que los de la versión de Auli’i Cravalho, voz de “Moana/Vaiana”.

97(E) Camila Cabello, Machine Gun Kelly / Bad Things

Llega a la lista este tema de Camila Cabello presentado antes de que abandonara Fifth Harmony, en el canal del rapero Machine Gun Kelly. El tema ha sido número 6 en Estados Unidos.

99(E) The Vamps, Matoma / All Night

Otro tema, como el anterior, procedente de finales de 2016, que se cuela por primera vez en la lista española, es este ‘All Night’ de The Vamps, muy Icona Pop. La canción ha sido número 24 en Reino Unido, país de The Vamps.