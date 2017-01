Justin Timberlake, Sting y Micachu, nominados a los Oscar musicales

Este mediodía se han dado a conocer los nominados a los Oscar y entre ellos hay que destacar el premio a mejor canción. Entre las nominadas está la peor canción del año pasado para la revista Time, ‘Can’t Stop the Feeling’ de Justin Timberlake, que se enfrentará a dos temas de ‘La La Land’, ‘Audition (The Fools Who Dream)’ y City of Stars’, ambos con música de Justin Hurwitz y letra de Benj Pasek y Justin Paul.

Las otras dos nominadas son ‘How Far I’ll Go’ de la banda sonora de ‘Moana’ (‘Vaiana’ en España, en una de sus interpretaciones cantada por Alessia Cara), escrita por Lin-Manuel Miranda y ‘The Empty Chair’ de ‘Jim: The James Foley Story’, escrita por J. Ralph y Sting. La ganadora del Globo de Oro fue ‘City of Stars.’ Veremos si repite.

En cuanto a mejor banda sonora están nominadas las de ‘Lion’ (Dustin O’Halloran & Hauschka), ‘Moonlight’ (Nicholas Britell), ‘La La Land’ (Justin Hurwitz), ‘Jackie’ (Mica Levi, sí, Micachu) y ‘Passengers’ (Thomas Newman). La 89ª edición de los Oscar se celebrará el próximo día 26 de febrero. De momento ‘La La Land’ parte como favorita al haber logrado 14 nominaciones, igualando a ‘Eva al desnudo’ y a ‘Titanic’. Todos los nominados a los Oscar 2017, aquí.