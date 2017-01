‘La La Land’, Isabelle Huppert, ‘Langosta’ y ‘Toni Erdmann’, entre los grandes nominados de los Oscar 2017

‘La La Land‘ parte como favorita para la próxima ceremonia de los Oscar, que se celebra el día 26 de febrero, al haber acaparado 14 nominaciones, lo cual es un récord, aunque en empate con ‘Titanic’ y ‘Eva al desnudo’. No podrá obtener todos los premios, al situar por ejemplo 2 canciones en la categoría de mejor canción, ni ha de ser la gran ganadora solo por ser la más nominada, pero de momento las escasas voces detractoras no parecen haber tenido efecto alguno entre la Academia. Sus principales rivales parecen ‘La Llegada‘ y ‘Moonlight’, que ganaba en los Globos de Oro en la categoría de drama (‘La La Land’ lo hacía en comedia o musical).

Destaca la nominación a la mejor actriz de Isabelle Huppert por ‘Elle’, pese a que la película está en francés y esta cinta sabíamos ya que no iba a ser nominada a mejor película de habla no inglesa. La que sí ha superado todas las fases y está nominada en esta categoría es ‘Toni Erdmann‘. También nos congratula ver nominada la gran ‘Langosta’ a mejor guión original. Estas son todas las nominaciones, entre las que podéis encontrar el corto del español Juanjo Giménez ‘Timecode’.

Mejor película:

La Llegada

Fences

Hasta el último hombre

Comanchería

Figuras ocultas

La La Land

Lion

Manchester By The Sea

Moonlight

Mejor director:

Denis Villenueve – La Llegada

Barry Jenkins – Moonlight

Damian Chazelle – La La Land

Mel Gibson – Hasta el último hombre

Kenneth Lonegan – Manchester By The Sea

Mejor actor:

Casey Affleck- Manchester By The Sea

Andrew Garfield – Hasta el último hombre

Ryan Gosling – La La Land

Viggo Mortensen – Capitán Fantástico

Denzel Washington – Fences

Mejor actriz:

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Mejor actor de reparto:

Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – Comanchería

Lucas Hedges – Manchester By The Sea

Dev Patel – Lion

Michael Shannon – Nocturnal Animals

Mejor actriz de reparto:

Viola Davis – Fencest

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Figuras ocultas

Michelle Williams – Manchester By The Sea

Mejor guión original:

Comanchería

La La Land

Langosta

Manchester By The Sea

20th Century Women

Mejor guión adaptado:

La Llegada

Fences

Figuras ocultas

Lion

Moonlight

Mejor fotografía:

La Llegada

La La Land

Lion

Moonlight

Silencio

Mejor peluquería y maquillaje:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Escuadrón suicida

Mejor vestuario:

Allied

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Mejor montaje:

La La Land

Moonlight

La Llegada

Hasta el último hombre

Comanchería

Mejor diseño de producción:

La Llegada

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Mejor edición de sonido:

La Llegada

Deepwater Horizon

Hasta el último hombre

La La Land

Sully

Mejor mezcla de sonido:

La Llegada

Hasta el último hombre

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi

Mejores efectos especiales:

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo And The Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Mejor documental:

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Mejor corto documental:

Body Team 12

Chau, Beyond The Lines

Claude Lanzmann: Spectres Of The Shoah

A Girl In The River: The Price Of Forgiveness

Last Day Of Freedom

Mejor corto:

Ennemis Interieurs

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Mejor corto de animación:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Mejor película de animación:

Kubo

Moana

My Life As A Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Mejor película en habla no inglesa:

Land Of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Mejor banda sonora:

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passenegrs

Mejor canción:

‘Audition’ – La La Land

‘Can’t Stop The Feeling’ – Trolls

‘City Of Stars’ – La La Land

‘The Empty Chair’ – Jim: The James Foley Story

‘How Far I’ll Go’ – Moana