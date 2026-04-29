Martin: «Quería hacer algo artístico. Ya haré un proyecto más accesible»

El nuevo capítulo de ALGO CAMBIÓ…, el podcast de JENESAISPOP con Fundación SGAE, está dedicado al fin de las barreras entre mainstream y underground. Nos visita Martin, que de concursar en Operación Triunfo ha pasado a publicar un álbum llamado ‘La insolación‘, inspirado en la novela homónima de Carmen Laforet, y co-escrito y producido por Hidrogenesse. Hablamos con el artista sobre las posibilidades comerciales de este proyecto. ¿Es mainstream? ¿Es underground? ¿Era comercial en absoluto?
Urrutia nos habla en primer lugar de los más de 2 años que hace desde que salió de la Academia. Un lapso sin sacar álbum que se debe a su implicación en la serie ‘Mariliendre’. «Nada más salir fue lo primero que recibí: «Los Javis quieren verte para esta serie». Hice el cásting y me cogieron y me vi tan inmerso que no pude pensar en ir al estudio y hacer un disco. No podía físicamente».
Respecto a ‘La insolación’, Martin es perfectamente consciente de que no era un proyecto comercial o amigo de las playlists de moda: «Desde el inicio. Cero. Pero había una confianza en lo artístico, siempre me he movido por el impulso artístico. Y verme trabajando con Hidrogenesse en música… como que no había fallo, aunque no fuera a ser mainstream o comercial, o aunque no encajara en playlists de Los 40, sí que veía algo artístico y es lo que más me tiró».
Además, aunque fue Universal [Luis Fernández, CEO, también bajista de Los Punsetes] quien le sugirió colaborar con Carlos Segarra y Genís Ballesteros, recuerda que ya conocía al dúo con anterioridad: «Puede que viéndome en OT se me esperara en otro ámbito pero si me hubieran dicho antes de entrar en OT que haría un disco con Hidrogenesse, con un sonido así, me habría encajado perfectamente y me habría motivado muchísimo». Eso sí, para el futuro ya tiene otras ideas: «Me apetece hacer un proyecto más accesible. Y también investigar. Quiero hacer otro proyecto en el que la voz pueda lucirse más en primer plano».
Urrutia recuerda que se leyó ‘La insolación’ de Carmen Laforet -todo un «coming of age»- en el instituto, y nos cuenta que no ha querido volver al libro durante la grabación del álbum, que ha realizado junto a Hidrogenesse, escribiendo tras contarles anécdotas de su vida. «El libro es un apoyo al que recurrir. Más que un disco inspirado únicamente en la novela. Es una idea conceptual». No obstante, establecemos un montón de paralelismos entre la novela y el disco, e incluso le leemos a Martin algunos de nuestros pasajes favoritos, sobre la libertad creativa o sobre llegar a la madurez. «Quiero tener 20 años eternamente», afirma sin pestañear, lamentando en cierta medida haber tenido que dejar la universidad por Operación Triunfo.
Cuando Martin tiene que irse a la redacción de 20 Minutos para realizar otra entrevista, charlamos con Rubén Gutiérrez, director de Fundación SGAE, sobre cómo las fronteras entre mainstream y underground se han ido difuminando a lo largo de los últimos 20 y 30 años. Gutiérrez apunta que un proyecto como el de Depresión sonora con Bb trickz habría sido antes inimaginable, aunque encontramos algunos precedentes, como la colaboración de Los Planetas con Yung Beef. Amaia, que ha trabajado con Marcelo Criminal, Irenegarry o Ralphie Choo, o este mismo, que lo ha hecho con Rosalía, serían otros antecedentes, entre los que también citamos a Fangoria/Single, Vega/Bisbal o Torroja/Arto Lindsay.
Rubén cree que en los últimos años «la categorización de los géneros se ha perdido» y afirma que hay carteles de festivales que hace 15 años habrían sido «inimaginables». Elogia que los artistas ya no sientan tanto que compiten entre sí, sino que se ayudan con colaboraciones, y habla de la creación de «flujos tejidos» por ejemplo a través de las redes sociales.
Igualmente cree que el mainstream o el underground «no tiene tanto que ver con ventas como con una actitud, y con cierto elemento de vanguardia». Y añade que se «ha roto el gran paradigma de la sociología»: «En ‘La distinción’ Pierre Bourdieu habla sobre cómo hay un elemento de clase que nos vincula a unos gustos estéticos: «dime qué escuchas y te diré quién eres». Pero ahora mismo, con la posmodernidad, los consumidores consumen de todo. Antes solo lo hacían aquellos que tenían mayor valor cultural o más pasta. Pero 20 años después ya no se buscan las categorías, no es que saltemos de una categoría a otra. Es que es todo mucho más fluido y desprejuiciado».