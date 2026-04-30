Luna Ki asegura que Ruth Empoderada ha robado su canción

Ruth ‘La Peke’, su nombre artístico oficial, es conocida por la canción ‘EMPODERADA’, que ya comentamos por aquí hace unos meses. Ayer, Ruth lanzó la secuela de la canción, titulada ‘Me sentí empoderá’: una sentida balada a piano en la que esta asegura que le «vendieron diamantes que no eran de verdad». Eso estará pensando Luna Ki, que ha acusado a la cantante y tiktoker de robarle la canción.
«Ya no me siento tan empoderada y os quiero explicar el por qué», cuenta Ruth en la canción. Los usuarios de X no se podían creer el lanzamiento de Ruth, con uno asegurando que «ni la IA se atrevería a algo así». A este tweet es el que ha contestado Luna Ki, jurando que está «en shock»: «Yo te compuse esta canción entera con mi piano, voz, melodías y letra, lo tenemos todo grabado y lo sacas sin acreditarme ni pagarme, ni siquiera escribirme», explica la artista en X.
Sus fans tampoco se lo podían creer, hasta que adjuntó una serie de capturas de conversaciones en WhatsApp con Ruth en la que Luna le envía las letras y los acordes de la canción. Si nos vamos a los créditos de la canción en plataformas, vemos que la canción cuenta con tres compositorxs, entre ellxs Ruth, pero ni rastro de Luna Ki.
Cumpliendo su promesa, Luna ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que aparece enseñándole la canción a Ruth, mientras esta intenta seguir las notas de la canción y afianzar las melodías. En algunas partes, parece un sketch, pero es totalmente real: «Veo esta canción tan mía, para mí», exclama Ruth. Por otro lado, Luna Ki exige respeto: «No hay espacio para el odio en esto, pero tampoco voy a quedarme callada ante un robo así».
Para quien todavía piense que se trata de una estrategia publicitaria, resulta que el vídeo de ‘Me sentí empoderá’ ha sido retirado de YouTube «debido a una reclamación de derechos de autor presentada por Luna Górriz Vila». Lo último que se sabe de la disputa es por una Stories de Instagram de Ruth Empoderada, que asegura estar «recibiendo muchos insultros y amenazas».
Esta admite que «todo lo que dijo Luna Ki» le parece «correcto», pero aclara que también tiene pruebas: «Si no saben dos versiones no hablen, pero callada no me voy a quedar tampoco», concluye.
estoy EN SHOCK⚠️ ruth cariño, esta es MI COMPOSICIÓN y ni me avisas? yo te compuse esta CANCIÓN ENTERA con mi PIANO VOZ MELODÍAS Y LETRA, LO TENEMOS TODO GRABADO y la sacas sin acreditarme ni pagarme, ni siquiera escribirme. No entiendo nada. Vaya shock. https://t.co/PiLmmIjyWk
