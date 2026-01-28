El «freak show» de la Generación Z: Ruth Empoderada, OT y los fachas

La semana pasada entrevisté a Metrika. Sabía que la ocasión prometía. No solo por frases tan icónicas como «la lefa es el sushi de los caníbales», digna de explicación, o «te squirteo con la regla y parece que te acabo de matar», sino también por las polémicas que rodeaban a su figura. Conocía de sobra lo de su telenovelesco altercado con Bb trickz en el Riverland, pero me sorprendió saber que nuestra conversación tendría lugar justamente en la víspera de otro movidón. Uno que empezaba con los Army Awards, pero que llegaba hasta el «freak show» particular de la Generación Z.

¿Qué son los Army Awards? Para alguien que no vive crónicamente en Internet, la respuesta es demasiado larga. Vamos a resumirlo diciendo que son los premios inventados de un influencer (Ceciarmy) que se dedica a copiar memes. El tío que va siempre con pasamontañas, para entendernos. Sus premios llevan celebrándose tres años, con Santiago Segura ejerciendo de copresentador en todas las ocasiones. La línea entre Internet y la farándula española es ya inexistente, sí. El pasado 10 de enero se celebró otra gala en el Madrid Arena. ¿Qué pasó con Metrika?

Esta interpretó ‘TOTO DE LOCA’ alrededor de las 17h para ese tipo de público que suele canturrear «Pedro Sánchez, hijo de puta» cuando no le cambian la fecha del examen de mates. Los Army Awards es el tipo de gala que premia a Vito Quiles con el galardón a Pareja del Año, junto a Gabriel Rufián -este obviamente tenía mejores cosas que hacer, como beber ácido sulfúrico o tirarse de un tercero-. Poco a poco, el ambiente fue caldeándose, entre denuncias de falta de «libertad» en España y los insultos de siempre al presidente. Como era esperable, parte de la izquierda se echó al cuello de Metrika por participar en esto. Ella, sudando de absolutamente todo: «No sé ni quién es Vito Quiles… ¿Quién coño es ese?». Ojalá vivir en el mundo de Metrika.

Santiago Segura ha presentado la gala de los #ArmyAwards.

Un evento se define por premiar "lo más auténtico, espontáneo y real de la cultura online".

Han empezado gritando "Pedro Sánchez Hijo de Puta" y premiando al ultraderechista Vito Quiles.

¡Son unos miserables fascistas! pic.twitter.com/iSmtylzwof — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) January 11, 2026

¿Quién más se encontraba en el público mientras los defensores de la libertad se venían arriba? Los concursantes de la última edición de OT. Los pobres… Me imagino que lo primero que piensas al salir de la Academia es que tienes que aprovechar toda la exposición que te da el concurso. Es decir, ir a todos los sitios a los que te invitan. «Sabíamos que veníamos a unos premios raros, pero no a unos que están blanqueando el fascismo», declaró Salma. «Tampoco nos ha gustado cómo se han portado con nuestra pequeña Lucía», continuó. Durante su paso por el concurso, ya se hablaba de Casani como la inadaptada de la edición. Fue mejorando con el paso de las semanas, pero es cierto que al principio ella misma se sentía poco apoyada por sus compañeros, salía muy poco en los vídeos resumen… Y seguro que Santiago Segura comparándola físicamente con Ruth Empoderada, que padece el síndrome de Silver-Russell, tampoco le sentó nada bien: «Yo pensaba que serían unos premios normales», escribió en redes.

Para entender quién es Ruth Empoderada, hay que explicar qué es ‘La Casa de los Gemelos’. Imagina que metes a los mayores personajes que ha dado Internet España en una casa, a lo Gran Hermano, con la posibilidad de ganar 100.000 euros y les dices que todo vale. Básicamente, en eso consistió una de las sensaciones virales de 2025. Los hermanos Carlos y Daniel Ramos estrenaron el formato el pasado 12 de octubre en riguroso directo en YouTube y Kick. Duró un total de 9 horas y entonces se canceló porque los concursantes no paraban de pegarse, escupirse y hacerse de todo. La primera pelea, entre Triana Marrash -el gran descubrimiento del formato- y La Falete (no confundir con Falete), empezó a los 25 minutos.

La segunda temporada empezó poco después. Ojo, con Kiko Hernández como presentador. Y con un nuevo equipo de seguridad que hay que ver para creer. El reparto fue una mezcla de MVPs de la primera edición -La Marrash, La Falete, Ruth Empoderada- y de viejas glorias televisivas, como Bea La Legionaria (GH), Aramís Fuster (Hotel Glam) o Labrador (Gandía Shore). Todo lo que diga de este formato va a ser una barrabasada. El racismo, la homofobia, la ridiculización y cualquier barbaridad de este tipo fueron bienvenidas.

Sin embargo, entre La Falete quemando un colchón por la cara (y por poco la casa entera) y Labrador dándole un manotazo a la drag queen Cherilyn Divine por pedirle que dejase de tararear el ‘Cara al Sol’, había algo mucho más potente: Ruth Doral. Su paso por el concurso podría ser lo menos interesante de su carrera en Internet y eso que tuvo que aguantar en directo a su novio siendo infiel con La Marrash. Ahora bien, ¿quién es esta persona?

cuando Ruth empoderada casi muere por impacto de maleta… pelos #LaCasaDeLosGemelos pic.twitter.com/GruLfujGcG — hector🎧 (@sipplndietpepsi) October 13, 2025

Ruth como un chihuahua gritándole a una tía que e saca 5 cabezas: SOY ADULTAAA, YO NO SOY NIÑA SOY ADULTAAAA JAJAJAJAJAJA #LaVillaDelPecado pic.twitter.com/f4tMrN0Cby — Team Marrash (@kandyland97) January 22, 2026

La respuesta corta es que es una creadora de contenido, como tantas otras. Sin embargo, al contrario que con personajes como La Marrash y La Falete, de Ruth Empoderada se puede aprender. Cualquiera de nosotros habría perdido el juicio tras estar sometido a semejantes niveles de tontería. En lo que respecta a daño cerebral, el brainrot y el ‘doomscrolling’ se deben quedar cortos al lado de una conversación con Labrador. Ruth no solo ha pasado alrededor de 24 días encerrada en una casa con la peor calaña de España, sino que también ha tenido que aguantar algo mucho peor: los espectadores del programa. Aun así, ha salido con la cabeza bien alta.

Ruth diciéndole a alguien del chat que enana su puta madre JAJAJAJAJAAJAJ PELOS #LaCasaDeLosGemelos2D6 pic.twitter.com/5SjjqhUOb8 — Salseo 💫 (@TVSALSEO) December 14, 2025

Hablando claro, Ruth no lo ha debido tener nada fácil en la vida. Aun así, tiene los superovarios de presentarse en los premios de Ceciarmy a cantar su canción delante de miles de personas. No cuadra ni una frase, es verdad, ¿y qué mas da? La resiliencia es innegable. En cuanto al tema, es imposible no comentarlo. Es el que le dio el sobrenombre de Empoderada. Un dembow minimalista que demuestra que los sueños pueden cumplirse y que seguramente haya provocado escalofríos en la espalda de Leticia Sabater. En un universo alternativo, es la Canción del Día.

Deberíamos vernos a nosotros mismos en Ruth. Hacer lo que nos hace feliz y ya, porque no sabemos cuánto tiempo queda. Literalmente: el mundo se está cayendo a pedazos. Metrika ha cantado en un evento de premios rancio a más no poder. ¿Significa que es facha? Ella misma me dijo que invertiría el dinero en sus «bailarinas trannies». A Lucía Casani no le hizo gracia la broma de Santiago Segura. ¿Significa que odia el humor? Tu hermano se ha comprado una camiseta de ‘La Casa de los Gemelos’. ¿Significa eso que es un NPC? Puede ser. Para 2026, menos gemelos y más Ruth Empoderada.