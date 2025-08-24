Altercado entre Metrika y Bb trickz en pleno concierto

El festival Riverland de Asturias ha vivido este fin de semana un desconcertante momento cuando Bb Trickz ha irrumpido en el escenario durante la actuación de la rapera castellonense Metrika, acompañada de su equipo, para increparla y agredirla.

En un vídeo que circula en redes se puede ver a Bb Trickz subir al escenario, arrebatarle el micrófono a Metrika de forma brusca y espetarle: “¿Tú no me dijiste que me ibas a robar los racks?”. En la jerga del hip-hop, el término racks hace referencia tanto al éxito como a fajos de billetes.

- Publicidad -

El incidente escala hasta el punto que uno de los acompañantes de Bb Trickz lanza un vaso con agua y hielo contra la cabeza de Metrika. Según el testimonio de la propia rapera en otro vídeo compartido en redes, el enfrentamiento continuó en los camerinos:

“Me han mojado el pelo, pero el mánager de Bb Trickz se ha llevado un puñetazo en la boca. Ella se encerró en el camerino y hasta que no la sacaron por la fuerza… Es lo que hay, ¿no? Ya la pillaremos, ya la pillaremos”, declara Metrika.

- Publicidad -

El festival Riverland se ha celebrado este fin de semana, del 22 al 24 de agosto, en Arriondas, Asturias, con Rusowsky, LaBlackie, Barry B o Mushkaa también entre los nombres confirmados.