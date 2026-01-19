Metrika: «No soy menos de izquierdas por ir a un evento en el que hay fachas»

Metrika solo hay una. La polarizante artista de 22 años acaba de firmar el mejor año de su carrera, pero también el más tumultuoso. Thais Amores empezó 2025 completando su «metrilogía» con el EP ‘Neófita’, que le regaló uno de los mayores virales de la música nacional de este año con ‘TOTO DE LOCA’. Inconfundible, gracias a frases como «Si me invitas a tu casa, te follo y te robo» o «Que me metan dos pollas y me salgan siameses».

En el mismo periodo, se quedó sin mánager y firmó por Universal, tuvo un altercado con Bb trickz en pleno escenario y sufrió una horrible agresión homófoba en las fiestas de los Sampedros de Burgos, en las que se vio obligada a cancelar un concierto después de que una parte del público tirase hielos a su equipo y desease la muerte a una de sus bailarinas.

Esta semana, Metrika lanzó su primer EP en la multinacional, ‘JANE DOE IN THE DREAM HOUSE’, mientras gestionaba el revuelo formado por su presencia en los Army Awards, organizados por el influencer Ceciarmy y acusados de «blanquear el fascismo» tras los numerosos cánticos de «Pedro Sánchez, hijo de puta» y la presencia de figuras como Vito Quiles.

Nada más empezar a hablar con ella, la joven de Castellón nos cuenta que en 2026 tampoco parará. No solo ha preparado un LP para lanzar en algún momento del año, sino que también está preparada para dar un nuevo paso en su carrera: «Me ha pegado el volunto de querer bailar». Hablamos con Metrika sobre decir barbaridades en las canciones, el humor, la salud mental y todas y cada una de sus polémicas.

¿Cómo es que te ha dado por bailar?

No sé, el show también invita. Pienso que ya ha llegado un punto de mi carrera en el que ya no vale que me suba al escenario con dos bailarinas y que me quede tiesa mientras suena una parte en la que canta otro artista.

Muchos tíos se quedan tiesos.

Y nadie les dice nada, pero es más por mí. Yo no sé cómo no les da vergüenza. A mí me da vergüenza.

Este año le has llegado a mucha gente nueva gracias a ‘TOTO DE LOCA’. Imagino que para muchas personas ha sido la primera vez que te escuchaban. ¿A cuánta gente crees que le ha explotado la cabeza?

A un montón. O sea, creo que tiene ocho millones ya de reproducciones. Tiene que haber sido una barbaridad para esas madres que la han escuchado.

No solo para las madres.

Esto es una cosa que me dijo el otro día una amiga. Me dijo: «Tía, ‘TOTO DE LOCA’ es la nueva ‘Tusa'». Porque ‘Tusa’ como que le encantaba a los tíos y nadie entendía por qué. Hay un montón de tíos cantando ‘TOTO DE LOCA’ en mis conciertos, pero super heterosexuales. Ole sus huevos, pero es una cosa que escapa de mi mente. Supongo que valoran que flipas que me cague en sus muertos.

Los tíos llevan diciendo barbaridades en el reguetón y en el trap desde siempre. Tú lo has llevado al siguiente nivel.

Sí, pero pienso que decir barbaridades es relativo. Antes Yung Beef decía barbaridades y ahora las digo yo. Que ahora me digas toto, culo y teta no me sorprende.

Lo que tampoco había hecho la mayoría de ellos es ser tan graciosos, porque se han dicho muchas barbaridades o machistadas, pero nadie se ríe. ¿Cómo de importante es el humor para ti?

Pila, la verdad, pero es un humor muy de chicas. Yo pienso que un tío no se reiría escuchando la barra de «te piso la pollita con los tacones». Siento que el hecho de llamarlo pollita es una cosa que solo las chicas y los gays entendemos. Es muy de persona que ha follado con un tío. También me gusta escuchar mis letras dentro de un tiempo y decir: «Válgame».

«Antes Yung Beef decía barbaridades y ahora las digo yo»

Como rapera y mujer, imagino que al principio no fue fácil decir ese tipo de cosas en los temas.

Sí, he aguantado pila mierda, pero no te creas. A la gente desde el primer momento le gustó mucho. O sea, a un nicho de gente. Como ya tenía ese nicho, pues me sentía apoyada, pero claro, hubiera sido muy duro si solo me hubieran conocido los haters. Tipo: «Empezaste abajo y ahí te quedaste», ¿sabes?.

Sí. «Llegarás cerca».

Sí (risas). Hubiera sido bastante duro para mí en ese momento, la verdad. Por suerte, sí que tenía un nicho de niñas que me apoyaban un montón.

Tu fanbase desde luego que parece super fiel.

Yo creo que es por todo el imaginario que he creado alrededor mío. Ellas se sienten muy identificadas con mi imagen, con las cosas que digo, con todo. Es como que me siguen hasta el fin del mundo y estoy muy agradecida. También supongo que es por mi trabajo, porque si fuera una chavala que simplemente dice guarradas… pero es todo el marketing que tengo alrededor y que me he currado yo sola. A mí nadie me ha dicho que me vista así.

Claro, porque empezaste de forma totalmente independiente, ¿no?

Mientras le daba a esto, trabajaba en la Cruz Roja vendiendo cupones. Hubo un día, de hecho, que salí de currar y teníamos un miniconcierto en Valencia que nos habían organizado. Me vestí, fui y cantamos para la pared. No había nadie. Imagínate. Al final, llevo casi 10 años subiendo música.

¿Qué te hizo seguir para adelante?

También me lo imaginaba, porque no tenía yo una fanbase de nada. De absolutamente nada. Ahora lo pienso y me da un poco de pena, pero en ese momento no me afectó mucho. Dije: «Pues ya está». Todo es seguir y confiar en ti. En ningún momento he dudado. Te lo juro. Sí dije: «Voy a estudiar y tal», pero sabía que no me iba a dedicar a eso. Y sigo estudiando, por si acaso.

¿Ahora mismo estás estudiando?

Sí, bueno, tengo la matrícula pagada, pero no he podido hacer mucho este año.

¿Qué estudias?

Farmacia.

Hay muchos chistes ahí, eh (risas).

La verdad es que me encantaría tener 50 años y estar en una farmacia. Cuando ya no me apeteciese seguir en la música también me gustaría ser mánager. Me gusta mucho crear universos y me encantaría impulsar a otras niñas. Siento que tengo mucha visión y me gustaría coger a una artista y hacerla rica. Me encantaría hacer millonaria a alguien. Me fascinaría más que hacerme rica yo.

Ahora eres de las artistas más escuchadas de España, acabas de fichar por Universal… ¿Qué tal en esta nueva etapa? Es un cambio bien grande.

Súper bien, la verdad, aunque he pasado miedo. Hace unos meses corté con mi exmánager. Empecé con Juan, que éramos amigos, y lo pasamos muy mal este verano. Pedí un crédito a Cofidis y todo. Estaba en la ruina. Arruinada completamente por el cabrón del otro. Que se haya ido despejando todo, firmar con Universal, tener un equipo… porque Juan y yo hemos estado comiendo arroz todo el verano, haciéndolo todo nosotros. Ahora estoy muy bien, mucho más tranquila.

Tu proyecto, como has dicho, ha sido de nicho durante mucho tiempo. Ahora eres mainstream, pero sigues sonando a nicho.

Me da mucho miedo perder eso. Me cuesta mucho salirme de mi zona de confort. Jane Doe, si hubiera tenido el color rojo, nadie hubiera dicho nada, pero como elegí el rosita, que es más de niñateo y tal… La gente me dice: «Ya no eres la Métrika de antes». Qué sé yo. Chico, pues la gente se renueva y cambia.

En este EP tienes algunas de las frases más locas de tu carrera.

La peña to’ rayá en plan de: «Buah, va a firmar con Universal y se va a payificar». Yo mientras: ‘EL TÁSER DE MAMÁ’.

Estando en un sello tan grande, ¿a quién sientes que representas?

Represento a todas esas niñas de psiquiatría, de centros de día, que han pasado muy malos momentos. Una cosa que me hizo llorar fue que mi tía trabajaba en un centro y había muchas niñas que estaban bastante mal. Me contó que se le acercaban y le hablaban sobre mí, sin saber que era mi tía.

¿Le decían que les estabas ayudando?

Sí, cosas así. Por ejemplo, también me pusieron de ejemplo en el centro de día en el que estaba a yo. Como ejemplo a seguir.

Es una responsabilidad grande.

Siento más responsabilidad por mí. Es decir, cuanto mejor esté yo, más me pueden mirar esas niñas, ¿sabes? No siento una responsabilidad social, ni una carga. Lo siento más como una motivación, porque realmente, tío, a mí se me ha visto públicamente muy mal. Yo salía en los videoclips con todos los brazos cortados, con la cara cortada… Horrible. Pienso que si la Thais de ese momento me viera ahora, querría ser como yo. Eso es lo que más me llena.

Me estás contando esto y luego hay mucha gente que piensa que tu música hace todo lo contrario.

Tampoco te lo puedes tomar todo de forma literal. Yo con 13 o 14 años escuchaba a Kinder Malo decir «voy a suicidarme» y no me he suicidado. Yo todo lo que he hecho ha sido porque realmente estaba mal. No te cortas las venas si estás bien de la cabeza. «No, es que lo haces por llamar la atención». No sé, la peña tiene muchísimo estigma con la salud mental de las mujeres.

Hay muchas frases sobre salud mental en tu música. En ‘UNA BIMBO POR MADRID’ hablas sobre ser «hipomaníaca» y una de las frases más buscadas de ‘TOTO DE LOCA’ es lo de «mi TLP en tus babas», lo cual tuve que buscar porque no sabía lo que era. ¿Cuál crees que es la mejor forma de tratar un tema tan delicado?

No sé cuál es la mejor forma, porque no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni médico. No tengo ni idea, pero sí que pienso que desde luego es desde el respeto. En la música yo hago lo que me da la gana, porque yo lo tengo. Lo romantizo un montón por mi propia supervivencia y bienestar, porque si no lo romantizo y me tiro todo el día pensando que soy una enferma me voy a tirar por la ventana, chica. Yo sé que a esas niñas también les ayuda decir: «Ay, pues sí, soy una teleperra». Y punto. Es una forma de normalizarlo un poco más, de quitarle peso. Cada uno hará lo que le pinte, pero a mí me ayuda quitarle importancia. Cuando me venga, pues me vendrá el brote. Cuando no, pues aquí estaré siendo una teleperra.

«Si es que a mí me la suda la política. Yo soy bimbo»

Tú siempre has defendido a las personas trans, bisexuales, homosexuales, plásticas… Creo que eres una persona muy de izquierdas.

Sí.

¿Te sorprendió la que se montó con lo de los premios de Ceciarmy?

No, no me sorprendió, pero es que yo tengo un pensamiento demasiado liberal. Todo lo que se formó es demasiado «woke» para mí. Yo soy más liberal en ese aspecto, igual que con el feminismo. A mí no me gustan las chapas. Yo realmente no pienso que sea menos de izquierdas por ir a un evento en el que hay fachas. No es que me hayan llamado de un mitin de VOX, que no sé ni quien es Vito Quiles… ¿Quién coño es ese? Estaba flipando cuando me empezaba a llegar lo de «Pedro Sánchez, hijo de puta». ¿Yo qué sabía? Fui a las cinco de la tarde. Por la noche tenía un bolo en Salou.

¿Tú cantaste por la tarde y esto pasó por la noche?

Yo no salí ni en el directo, imagínate. Toda la movida me ha caído a mí porque doy explicaciones. En plan, mira, sudé polla. Loco, yo no me voy a privar de cobrar un dineral por 20 minutos porque vayan fachas al evento. Pues que vayan. ¿Tú te crees que yo tengo que dejar de ocupar mis espacios y tengo que dejar de ganar dinero que luego voy a invertir en mis bailarinas trannies? Dinero de facha. ¿A mis bailarinas trannies? Pues claro que sí.

Creo que todo el backlash se ha dirigido a ti porque eras la persona más de izquierdas del evento.

Yo creo que también, pero se me exigen unas cosas que deberían exigir a los políticos. «Te apropias de la cultura de izquierdas para tu música». No, amor, es que yo soy de izquierdas. Que yo esté todo el día diciendo no sé qué o vaya con maricones, o sea yo super gay también es una cosa y otra cosa es que yo tenga que actuar en base a todo lo que otros piensen, porque yo realmente no lo pienso. Yo no pienso que me tenga que privar de ir a ningún sitio porque haya gente así. Y más cuando Ceciarmy públicamente… ¿Públicamente es de derechas? Es que no tengo ni puta idea.

Creo que se puede intuir, sí.

Pues a mí me parece icónico ir a cantar ‘TOTO DE LOCA’ delante de fachas y pirarme con las mismas. Es que no me quité ni las gafas, ni el abrigo. Fui, canté y me piré para Salou. Ya lo dije. Voy a seguir yendo a eventos donde haya fachas, porque yo no me tengo que esconder de nada. ¿Por qué la que no tiene que ir y tiene que dejar de cobrar soy yo?. Que deje de ir Vito Quiles porque estoy yo y soy de izquierdas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, cada uno que se apañe. Ni que yo hubiera estado ahí fumando un cigarro con Vito Quiles, o gritando «Pedro Sánchez hijo de puta». Si es que a mí me la suda la política. Yo soy bimbo.

A la vez, este verano sufristeis una agresión homófoba muy fuerte durante un concierto en las fiestas de Burgos. ¿Cómo lo viviste?

Fue chungo, porque en ese momento vi tan mal a MarcDa que no me permití tampoco lamentarme. Decir: «Joder, vaya mierda, no sé qué». No sentía que tuviese que hacérselo más complicado. Tenía que ser como: «No pasa nada, vamos a cobrar igual». Sí que es verdad que fue bastante duro para mí, más que por lo que habían hecho, por verla así. No se lo merece. Es un amor de niña y una profesional que te cagas.

Nadie se merece eso. ¿Os dijeron algo del ayuntamiento?

No, nos pagaron igual y ya está. Sí que nos pusieron algo de problemas, porque decían que había gente a la que también le habían tirado cosas y había seguido cantando. Y yo: «Sí, amor». ¿Con las botellas de cristal que tiraron después? ¿Me quedo para que me abran la cabeza?

O sea, como a otras personas también les han agredido…

Sí que es verdad que la organización que estaba ahí lo hizo lo mejor que pudo. Los seguratas estaban al pie del cañón, había como siete u ocho, y la policía también estaba. Si es que había demasiada gente. A mí me supo muy mal por las niñas que vinieron a verme, que venían con pancartas y encima eran menores porque era al aire libre. No me podían ver en una sala normal de Burgos. Estaban llorando y tendrían como 14 o 15 añitos.

Vale, para ir terminando… ¿Qué pasó con Bb trickz en el Riverland?

Ah… La exclusiva.

¿Nadie te ha preguntado por esto?

No, la verdad. Creo que les da reparo. Te voy a contar lo que yo viví ese día porque fue… Mira, yo estaba allí. La nota se sube al escenario y me quita el micrófono. Yo iba con las gafas, la bolsa, no sé que… Y en ese momento yo creía que era una fan loca que se había subido, o una de estas de: «¡Por el feminismo radical!». Pues a la que me fijo, digo: «No puede ser». Total, que se ponen por ahí unos machacas, que eran de su equipo, pero yo creía que eran los del festival. Y se ponen delante mía y tal… Y yo, esperando: «¿La vais a echar o qué?». Pero claro, eran sus colegas. En el escenario no había ni seguridad. Luego, se bajaron los machacas del escenario, y mientras se piraban, el mánager de la tía me tiró una botella de agua en el pelo. Y entonces veo a la MarcDa, justo, que coge el palo de metal de la bandera y nos fuimos todos al camerino.

O sea, después de toda esa movida, se paró el concierto y os metisteis dentro.

Sí, nos fuimos a buscarla. Y claro, mis bailarinas con palos de metal, la l0rna llorando -«¡Que salga, que la voy a matar!»-, la Juicy -«¡Que salga, que le vamos a enseñar lo que es el barrio!»-, y así. A mí, sujetándome el Juan… Bueno, un cuadro. Y entonces, de la que sale todo el mundo, pues un muy buen colega mío le metió un puñetazo al mánager de la Bb trickz, que se quedó tirado entre dos arbustos. Fue todo un espectáculo. Se forma todo eso y yo buscando un secador. No había secador. Juan me dice que tenemos que volver al concierto, no sé que, y llego al concierto, todo perfecto… De repente, se planta mi ex con un palo y con la cara blanca, después de que hubiese pasado todo, preguntando que dónde estaba el Leo Da Leo que lo iba a matar. ¿Tú te lo puedes creer? Para mí fue surrealista. Mira que se había pasado todo el festival esquivándome y de repente se presenta con un palo, que va a matar al mánager. Pero bueno, de puta madre. Me subieron los oyentes, los seguidores, he llegado a México… Yo no me puedo quejar, la verdad.

Cogió el micro y dijo: «¿Tú no me dijiste que me ibas a robar los racks?». Teníais movida de antes, ¿no?

Sí, es que encima yo no estaba escuchando lo que decía porque no llevaba los in ears. Fue un cuadro. Claro, yo el año pasado estaba muerta de hambre, así que cogí y le tiré beef. Entonces, como este año habrá estado muerta de hambre ella, pues ya está todo perfecto. Ha sido una por otra.