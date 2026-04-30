¿Vídeo del año? RAYE y la odisea de ‘Click Clack Symphony’

Hans Zimmer sería capaz de transformar algo tan mundano como lavarse los dientes por la mañana con cara de sueño en una epopeya de dimensiones homéricas. La colaboración del músico alemán con RAYE ha sido traducida a imágenes por Dave Meyers en un videoclip cuyas ambiciones estéticas están a la altura de la canción.

‘Click Clack Symphony’ comienza como un musical de los años 30, con una obertura en blanco y negro que evoca la tipografía de los títulos de los filmes del Hollywood dorado. A partir de ahí, y en sintonía con la letra de la canción, el clip se transforma en una suerte de representación de la épica cotidiana, de la lucha diaria por no quedarte en tu propio “refugio Anderson” hecho de cojines amontonados en el sofá.

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La casa como refugio pero también como cárcel mental. Durante la primera mitad del vídeo, vemos varias escenas con metáforas sobre la reclusión y la parálisis emocional: RAYE boca abajo delante de un portátil, atada a la pared, como mesa auxiliar (un guiño a la mujeres-mesa de Allen Jones), “regándose” como una flor marchita entre ropa tendida, con un televisor en vez de cabeza, enfundada en una manta… Pero como “un viernes por la noche no es para estar deprimida”, RAYE consigue salir de su encierro impulsada por el click clack de los tacones de sus amigas que vienen al rescate.

En la segunda parte del vídeo, Meyers cambia de registro y, a través del uso de la imagen fantástica, narra la odisea del grupo de amigas para salir de casa: puertas que crecen y notas musicales que sobrevuelan el cielo y con las que puedes volar agarrada a ellas. Al final, abraza sin complejos la épica: RAYE corriendo por espacios abiertos como si fuera el caballo de ‘Spirit, el corcel indomable’, cuya música la compuso Zimmer.

