Doja Cat no es sólo «novia a la fuga» en ‘Stranger’

¡’Novia a la fuga’! A la mayoría de espectadores que tenga más de 35 o 40 años le habrá venido a la cabeza la película de Julia Roberts y Richard Gere (un intento de repetir el éxito de ‘Pretty Woman’) mientras veía a Doja Cat en ‘Stranger’ transformada en una “runaway bride” corriendo por el desierto como Rosalía por Callao.

El director del videoclip, Dave Meyers, tiene 52, así que no sería nada raro que se hubiera inspirado en la comedia de Garry Marshall.

El clip comienza con Doja Cat vestida de novia a punto de dar un salto al vacío, tanto literal como metafóricamente (el del compromiso matrimonial). A partir de esa premisa, Meyers abre su habitual paracaídas de referencias visuales y escenas cómicas al servicio de la estrella, incluyendo una secuencia que explica la portada del disco, ‘Vie’.

La referencia más evidente es el homenaje a la famosa escena de la avioneta en ‘Con la muerte en los talones’, con la rapera californiana transformada en una Cary Grant en apuros, rescatada finalmente por un motorista. Con una estética que recuerda a las escenas del desierto de ‘Kill Bill’, el vídeo continúa con Doja “The Bride” arrastrando su vestido -su compromiso- hasta alcanzar un clímax liberador: la novia desprendiéndose de los pesados ropajes nupciales y bailando como una Tina Turner desatada.

‘Stranger’ termina con Doja asaeteada en el corazón por un misterioso cupido con forma de cowboy y haciendo un guiño cómplice a la cámara. Guiño que funciona como cliffhanger para el “To be continued”.

