El otro ‘Kill Bill’ justo 20 años después de ‘Kill Bill’

Se cumplen 20 años del estreno de ‘Kill Bill’, un díptico que supuso un antes y un después en la forma de integrar la cultura pop en el cine de Hollywood: canciones, ropa, subgéneros cinematográficos, anime… Una obra maestra del posmodernismo, un gozoso picoteo de referentes, mezclados por Tarantino con espíritu lúdico, pasión y erudición cinéfila (o cinéfaga), maestría narrativa y enorme brillantez estilística.

Mientras esperamos (bien sentados, porque no sabemos si llegará algún día) el anunciado volumen 3, SZA nos ha traído este atractivo homenaje en forma de videoclip para la canción que ha sido número 1 global.

Christian Breslauer, autor de clips para The Weeknd o Bebe Rexha, reinterpreta el clásico de Tarantino en clave de venganza conyugal. La cantante encarna a una nueva versión de la Novia quien, tras sobrevivir a un tiroteo ordenado por su pareja, preparará su particular vendetta a través de un entrenamiento en artes marciales que remite al de Uma Thurman en la película.

El vídeo recrea la famosa secuencia de la pelea contra los “88 maníacos» de O-Ren Ishii en la Casa de las Hojas Azules e incluye una escena narrada en forma de anime como la célebre secuencia de la infancia de O-Ren realizada por Kazuto Nakazawa. También “resucita” al personaje de Vernita Green (Vivica A. Fox), interpretando a la amiga que la recoge en la camioneta tras el tiroteo en la caravana (una roulotte inspirada en la que vivía el personaje de Budd).

En el epílogo, el videoclip se aleja de ‘Kill Bill’, aunque no de la cultura nipona. Mientras suena un fragmento de ‘Seek and Destroy’, SZA aparece colgada según la técnica shibari, una forma japonesa de bondage muy habitual en el género pinku eiga gracias a una saga tan popular como ‘Flower and Snake’.