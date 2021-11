The Weeknd estrena vídeo sorpresa y anuncia serie, ‘The Idol’

The Weeknd ha estrenado un vídeo para una canción que no veías venir. ¿El siguiente adelanto de su disco? ¿Un resquicio de la era ‘After Hours‘? No. Un vídeo para ‘Die for You’, una canción que estaba incluida en su álbum de 2016, ‘Starboy’. El cantante celebra así los 5 años de uno de sus mejores trabajos, con una superproducción a cargo de Christian Breslauer, de evidentes reminiscencias ‘ET’ y ‘Stranger Things’.



Por otro lado, la plataforma de streaming HBO Max ha anunciado el estreno de la primera temporada de ‘The Idol’, la primera serie de The Weeknd, en la que el cantante será el protagonista. Este proyecto cuenta con la colaboración de Sam Levison (Euforia) y del propio Abel como co-creadores de la serie. Según The Hollywood Reporter, ‘The Idol’ consistiría en seis capítulos en los que se ha estado trabajando desde verano y al parecer ya estarían iniciadas las grabaciones. La historia de la serie narraría la complicada vida de un cantante pop emergente y mostraría la cara oscura de la industria musical en Los Ángeles. El protagonista tendrá problemas con el dueño de un club de la ciudad, que resulta que es un gurú espiritual de una secta.

El reparto de ‘The Idol’ cuenta con la presencia de algunas caras conocidas como Elizabeth Berkley Lauren (Salvados por la campana), Anne Heche, Troye Sivan, Lily-Rose Depp, Suzanna Son (Red Rocket) y Nico Hiraga (Booksmart), entre otros.

Una posible incorporación al elenco podría ser Britney Spears que ha subido un post a Instagram anunciando que acaba de grabar una película llamada ‘The Idol’. “¡Está garantizado que tendrá éxito y muchas fotos brillantes para poner en la cara de mi hermosa familia!”, comenta en el pie de foto. Sus fans no han tardado en preguntarse si se refiere a la serie del canadiense.

The Weeknd dejó vislumbrar recientemente sus “dotes” como actor en el videoclip de ‘La fama’ en que se metió por completo en el papel de amante asesinado por Rosalía, haciendo de su muerte algo más o menos creíble, aunque tirando a menos. Tendremos que esperar para ver si se desenvuelve igual en la pequeña pantalla como en la música.

I’ve got something new to worship.

The Idol, co-created by and starring @theweeknd, is coming to HBO Max. The @HBO original will also feature Lily-Rose Depp, @berrybutcher000, @troyesivan, @elizberkley, @melanieliburd, @stevezissis, Anne Heche, Austin Aronson, & Tunde Adebimpe. pic.twitter.com/7cFUnBeRTp

— HBO Max (@hbomax) November 22, 2021