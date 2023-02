Bebe Rexha busca su ‘Flowers’… en Fleetwood Mac y Madonna

Bebe Rexha se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito de ‘I’m Good (Blue)‘, su colaboración con David Guetta. La canción, que se basa en ‘Blue’ de Eiffel 65, ha sido un éxito absolutamente rotundo y sigue entre las 10 más escuchadas en todo el globo.

Pero Rexha ya mira hacia adelante. Estos días, la cantante estadounidense ha estrenado nuevo single, ‘Heart Wants What it Wants’, que no es una versión de Selena Gomez. La canción, curiosamente, no tiene nada, pero nada que ver con ‘I’m Good (Blue)’.

Como inspirada por el éxito de ‘Flowers’ de Miley Cyrus, Bebe ha entregado una de sus composiciones más setenteras. Fleetwood Mac ha sido una inspiración para ella en esta nueva era, así como Diana Ross y «toda mi música favorita de los 70», y ‘Heart Wants What it Wants’ suena a Fleetwood Mac de cabo a rabo. Aunque el acorde de guitarra remite, más bien, al ‘Ride Like the Wind’ de Christopher Cross, que aún sonaba muy 70s en el año 1979, cuando se publicó.

‘Heart Wants What it Wants’ no es tan buena como ‘Landslide’, canción que Bebe ha versionado, pero nos introduce con gracia en la nueva era setentera de Bebe Rexha. También lo está haciendo su estética: en las entrevistas se presenta con un peinado inspirado en Farrah Fawcett, y el videoclip de ‘Heart Wants What it Wants’ nos lleva a esa época. Eso sí, con las mallas y bailes del ‘Hang Up’ de Madonna. La inspiración, en este caso, tampoco puede ser casual. ¿O sí?

Que ‘Flowers’ puede haber precipitado el lanzamiento de ‘Heart Wants What it Wants’ es una conjetura razonable. Antes de su estreno, Bebe había adelantado una canción diferente, ‘Star‘, una producción de PNAU que suena parecida a ‘Cold Heart’. De momento se quedará guardada en un cajón.