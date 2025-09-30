Doja Cat / Vie

Doja Cat ha afirmado que ‘Scarlet‘ (2023), su anterior disco, era una especie de «enorme pedo» que necesitaba tirarse, no porque le parezca malo, sino porque necesitaba «sacarse del organismo» un proyecto creativo y no comercial, demostrarse que podía crear un disco entero de rap. Su continuación, ‘Vie’, es una recogida de cable: Doja vuelve a hacer pop, aunque uno más evolucionado.

En esta ocasión, a Doja le ha inspirado el pop afroamericano de los ochenta, el de Janet Jackson, Prince y Alexander O’Neal, y todo el movimiento boogie y post-disco de la época. ‘Vie’ es abiertamente un ejercicio de pastiche y revisionismo. Por un lado, es de agradecer que Doja entregue un álbum comprometido con una única visión. Por otro, el sonido, aunque exquisito y trabajado laboriosamente junto a Jack Antonoff y compañía, es excesivamente nostálgico.

A esa nostalgia apuntan directamente los solos de saxofón de ‘Cards’, que abren el disco, o el nuevo single ‘Stranger’, la enésima referencia italo tan eficiente como predecible a estas alturas (por no hablar de algunas portadas alternativas, como la del coche). Amala Dlamini aporta su sello con sus rasposos raps y sus sigilosas y pegadizas melodías, pero el disco, aunque divertido, va perdiendo solidez a medida que avanza y sus pistas parecen menos esenciales.

‘Vie’ se abre y cierra con el nivel de ‘Cards’, un gran homenaje de tintes new jack swing que gustaría a Fabiana Palladino, y ‘Come Back’, que muchos están comparando con la banda sonora de ‘El rey león’. En toda su atmósfera a lo Phil Collins, ‘Come Back’ es un cierre ideal y lógico. Antes, ‘AAAHH MEN!’ se abre paso como la verdadera sorpresa del disco, un delirio funk que pone a Doja a rapear como una desquiciada sobre la base de ‘El coche fantástico’ (1982). ‘AAAHH MEN!’ retrata a una Doja «insaciable», en busca del hombre ideal, pero que se divierte por el camino.

En ‘Silly Fun’ se casa en Las Vegas y se imagina teniendo hijos con un nuevo ligue. No es casualidad que uno de los temas, el mismo en el que rapea la expresión «I eye you like a queer», se titule ‘Stranger’: ‘Vie’ es un disco sobre el proceso de encontrar a la persona adecuada, aunque por el camino haya que aprender a ser menos «celosa», como Doja se identifica en el trepidante primer adelanto, ‘Jealous Type‘; o «egoísta». Hablando de procesos, otra de las pistas se llama ‘Couples Therapy’.

Sin embargo, ‘Vie’ sería mejor si las producciones fueran menos recreativas, algo más imaginativas; si fueran tan dinámicas y contemporáneas como la de ‘Gorgeous’, o si la secuencia no incluyera temas tan medianos como ‘Lipstain’ o ‘Happy’, que bajan la media de calidad del álbum. Algunos cortes, como el hi-NRG de ‘One More Time’ o los traperos ‘Acts of Service’ y ‘Make it Up’ -que no encajan por estilo-, directamente parecen bonus tracks encubiertos. SZA aparece para darse un bailoteo con Doja en la sintética ‘Take Me Dancing’, pero parece metida en el último minuto: esto no es ‘Kiss Me More‘.

Mientras obras similares como ‘Future Nostalgia‘ (2020) de Dua Lipa o ‘What’s Your Pleasure?‘ (2020) de Jessie Ware dialogaban con los 80 desde el presente, convirtiéndose en obras atemporales, ‘Vie’ divierte a través de la imitación, como el mejor disco de Bruno Mars, aunque no logra sostener su concepto a lo largo de 15 cortes que son demasiados. Bruno habría dejado dentro sólo los mejores.