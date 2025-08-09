Doja Cat estrena ‘Jealous Type’ y se reconcilia con su fan sobón

Doja Cat lleva días avanzando en redes el sonido de su nuevo single, ‘Jealous Type’. Este tema formará parte de su nuevo disco, ‘Vie’, que promete ser su regreso al pop tras la inmersión hip-hopera -y decepcionante- de su anterior trabajo, ‘Scarlet‘ (2023).

Esta noche, Doja Cat ha presentado ‘Jealous Type’ al completo en el festival Outside Lands de San Francisco, y la vuelta al pop es evidente. Y no solo porque Doja Cat haya estrenado un look ochentero que remite al de Jem & the Holograms. ‘Jealous Type’ avanza un sonido claramente influenciado por aquellas producciones rítmicas y sofisticadas que Jimmy Jam & Terry Lewis crearon para Janet Jackson y Alexander O’Neal en los 80. La comparación no es casual, ya que Doja Cat ha llegado a subir una imagen promocional de ‘Vie’ acompañada de un audio de ‘Saturday Love’ de Alexander o’Neal y Cherrelle.

Sin embargo, todavía habrá que esperar para escuchar la grabación de ‘Jealous Type’, ya que el single se lanza el 21 de agosto.

En otro orden de cosas, Doja Cat ha coincidido en el mismo festival con Pablo Tamayo, el fan que el pasado mes de junio la incomodó durante una extraña interacción que acabó con el fan regalándole su camiseta a la cantante. En un vídeo publicado por Tamayo, se veía a la cantante sonriendo mientras él la abrazaba y besaba de forma insistente. Sin embargo, una semana después, Doja Cat acudió a X para declarar que aquel momento le había resultado incómodo y que Tamayo se había excedido al tocarla y besarla, llegando a “manosearla”.

“Creo que a veces debería defenderme en el momento, porque ese chico no me conoce en absoluto para tocarme y besarme de manera”, comentó Doja, añadiendo que había tirado “esa camiseta sudada a la basura”. Sin embargo, parece que ambos han limado asperezas.