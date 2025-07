Doja Cat define ‘Vie’ como un disco de pop y «amor»

Hace unos meses, hablábamos de todo lo que sabíamos sobre el próximo disco de Doja Cat, titulado ‘Vie’. Entonces decíamos que era muy posible un regreso de la estadounidense al pop, en concreto al black pop de los 80. En una nueva entrevista con V Magazine, Doja ha confirmado que así será y que está feliz con ello, aunque algunos lo vean como «fútbol para chicas y gays».

En un momento de la charla, Doja asegura que no pretende perseguir el éxito. Más bien, quiere alejarse de ello: «Quiero evitar el monstruo que solo quiere éxito. Me quiero centrar más en cómo suena la mezcla, o en si necesito estos instrumentos en esta parte, o en si tengo que acortar este verso». También sirve como forma de mantener la paz mental si el proyecto no funciona: «No quiero enfadarme, sino abrazarlo», sentencia.

En un ejercicio de sinceridad, admite que este es un «proyecto llevado al pop»: «Sé que puedo hacer música pop y el pop es algo que es popular», define. Al mismo tiempo, da su opinión sobre cómo perciben el género algunas personas, en concreto aquellas que «lo disfrutan, pero que no respetan lo que es, lo cual es simplemente música»: «Algunos no lo ven así, sino como una especie de fútbol para chicas y gays», concluye.

La artista de 29 años también ha dado pistas sobre las temáticas que tratará el disco, poniendo el foco en el «amor», el «romance» y el «sexo»: «Creo que ahora hay muchas canciones sobre rupturas y sobre cómo estamos hartas de los hombres. Hay una canción así en este disco, pero la cosa es que hay muchas maneras diferentes de hablar de ese sentimiento», apunta.

Recordamos que hace meses, Doja ya adelantó el sonido de tres canciones de ‘Vie’: ‘Jealous Type’, ‘Acts Of Service’ y ‘Lipstain’. El tracklist provisional del disco recogido por Billboard, y que es posible que sufra cambios hasta el lanzamiento, también incluye ‘Turn the Lights On’, ‘Slide’, ‘One More Time’, ‘Make It Up’, ‘Kink’, ‘I Like You’, ‘Happy’, ‘Gorgeous’, ‘Couples Therapy’, ‘Come Back’, ‘Cards’, ‘Amen’ y ‘All Mine’.