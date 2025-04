Qué se sabe de ‘Vie’, el nuevo disco de Doja Cat

Doja Cat sigue compartiendo el proceso de creación de su próximo álbum. El último movimiento de Doja Cat ha sido mostrar en redes un adelanto de un nuevo tema llamado ‘Jealous Type’ que suena al new jack swing que popularizó Janet Jackson en los 80. El pasado mes de marzo, Doja reveló el sonido de otros dos temas llamados ‘Acts of Service’ y ‘Lipstain’.

El próximo disco de Doja Cat lleva el título provisional de ‘Vie’, «vida» en francés, informa Billboard, y parece que su influencia francesa va más allá de su título. En las primeras imágenes promocionales de ‘Vie’, Doja posa con un vestuario y peinado parecidos al de Grace Jones, quien versionó ‘La vie en rose’ de Édith Piaf hace muchos años. La estética es elegante y sexy a partes iguales.

- Publicidad -

Sin embargo, las referencias musicales de ‘Vie’ pueden ir por otro lado. En su última publicación de Instagram, Doja sube la imagen de unos tacones rojos asomando por la ventana del coche, y acompaña la publicación con el sonido de ‘Saturday Love‘, el éxito de Cherrelle y Alexander O’Neal de 1985. O’Neal y Jackson tienen en común haber trabajado con los productores Jimmy Jam y Terry Lewis. Parece que la nueva música de Doja Cat tirará por una onda funk.

- Publicidad -

- Publicidad -

Los 80 parecen guiar la dirección de esta nueva era. En una publicación de Instagram anterior, Doja Cat posa con un estilismo que recuerda al de la cantante Vanity, y de fondo suena la canción principal de la película ‘Doble cuerpo’ (1984) compuesta por Pino Donaggio. En otro post, la canción elegida es la BSO principal de ‘El coche fantástico’ (1982). ¿Estará Doja Cat sampleando algo de esto, como sampleó ‘Walk on By‘ de Dionne Warwick en su macrohit ‘Paint the Town Red’?

‘Vie’ promete un regreso de Doja Cat al pop, en este caso al black pop de Janet Jackson, Alexander O’Neal, Grace Jones y Vanity 6. Sin duda, Doja tiene talento de sobra para hacer justicia a todas estas estrellas de la música estadounidense.

El tracklist provisional de ‘Vie’ compartido por Doja Cat -y que ha sufrido cambios respecto al listado revelado hace meses- y recogido por Billboard incluye ‘Turn the Lights On’, ‘Slide’, ‘One More Time’, ‘Make It Up’, ‘Kink’, ‘I Like You’, ‘Happy’, ‘Gorgeous’, ‘Couples Therapy’, ‘Come Back’, ‘Cards’, ‘Amen’ y ‘All Mine’, además de los mencionados ‘Acts of Service’ y ‘Lipstain’.

‘Vie’ ha de suceder a ‘Scarlet‘ (2023) dos años después de la publicación de este último trabajo de Doja Cat centrado en el rap. La reedición ‘Scarlet 2 CLAUDE’ vio la luz hace un año. La última novedad de Doja ha sido ‘Just Us‘, un tema con Jack Harlow.