Doja Cat dice que no quería ‘Paint the Town Red’ en su disco

Doja Cat ha confesado que no deseaba incluir ‘Paint the Town Red’, uno de los mayores éxitos de 2023, dentro de su disco de este año, ‘Scarlet‘. Doja, quien, en el pasado, ha renegado de sus discos más pop, los cuales considera «mediocres», ha declarado que ‘Paint the Town Red’ es el tipo de canción de la que «huía» durante la composición de ‘Scarlet’ precisamente por ser demasiado «amable y fácil de digerir».

«‘Paint the Town Red’ me recordaba a música de supermercado, no sé por qué», ha dicho Doja. La rapera se refiere probablemente a la presencia en la canción de un sample de ‘Walk on By’, el clásico easy-listening de Dionne Warwick. «La canción empieza con una palabrota, es un poco arriesgada en ese sentido, pero la canción tiene un tono más bien correcto». Doja asegura que su sello tuvo que convencerla para incluir ‘Paint the Town Red’ en el álbum porque ella quería hacer un disco «más oscuro», pero añade que ha sido «una buena decisión incluirla» y que su éxito no le ha sorprendido.

No obstante, Doja asegura que el tema más importante de ‘Scarlet’ le parece ‘Skull and Bones’ porque, en la letra, «me quito muchas cosas de encima».

En otro punto de la entrevista, Doja se pronuncia sobre la polémica que suscitó la fotografía de ella en la que aparecía vistiendo una camiseta con la cara del cómico Sam Hyde, vinculado a la extrema derecha. Doja dice que «hay gente demasiado dogmática» en el mundo, que su decisión de llevar dicha camiseta «no es un ataque» aunque a algunos se lo parezca y que la polémica «no ha afectado al mundo», y defiende que «no necesito dar ninguna explicación». Doja afirma que se siente «demasiado famosa» y asegura que está tratando de distanciarse «de este mundo que he construido».

Doja Cat ha anunciado recientemente las fechas de la gira europea de ‘Scarlet’, la cual pasará por París o Lisboa, pero no por España.