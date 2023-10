Doja Cat es criticada por coquetear con la ultraderecha

Doja Cat vuelve a estar envuelta en polémica. La artista, que acaba de publicar su nuevo disco ‘Scarlet’, ha sido objeto de controversia en redes sociales por su última publicación, en la que se la veía con una camiseta de un conocido cómico de ultraderecha.

A la cantante, que en las recientes semanas ha sufrido el cabreo de sus fans por diversos motivos, como lo fue la portada de su álbum o sus comentarios acerca de su relación con sus seguidores, vuelven a lloverle las críticas. En esta ocasión, por la camiseta que mostró en una de sus publicaciones de Instagram, donde se veía a Sam Hyde, humorista vinculado a los movimientos de extrema derecha.

Según amplía Buzzfeed, Hyde había sigo coguionista en la serie de Adult Swim Million Dollar Extreme Presents: World Peace de Adult Swim, que acabó siendo cancelada por incluir mensajes racistas y sexistas. Además, en la imagen del cómico que llevaba la camiseta de Doja Cat se lo podía ver sosteniendo un rifle, meme que se usa a veces en Internet después de tiroteos masivos.

Doja Cat wears a Sam Hyde shirt in new photo. pic.twitter.com/WCrVdmuT88

Las redes sociales empezaron a llenarse de comentarios al respecto, predominando la decepción por la elección de ropa de la artista. A raíz de ello, Doja Cat eliminó la publicación. Pero no se quedó ahí: a los pocos minutos, volvió a subir una fotografía similar en la que recortaba esa misma camiseta. La foto era acompañada por emoticonos de resignación.

Aunque Doja Cat no ha vuelto a manifestarse sobre la polémica, su número de seguidores disminuyó en las horas posteriores a la publicación de la controvertida fotografía. Actualmente, su canción ‘Paint The Town Road’ es número 1 en Spotify.

Doja Cat deletes and reposts cropped photo after being called out for wearing a shirt of alleged Neo-Nazi comedian Sam Hyde:

“🙄🙄🙄…” pic.twitter.com/qbBsiAlr48

— Pop Base (@PopBase) October 7, 2023