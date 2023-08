Doja Cat hace buen uso de ‘Walk on By’ en su nuevo single

Doja Cat ha lanzado hoy su nuevo single ‘Paint the Town Red’. Para celebrar el lanzamiento, las portadas de todos sus discos aparecen «pintadas de rojo» en Spotify.

Después de ‘Attention‘, ‘Paint the Town Red’ continúa en la dirección rapera de Doja Cat, que ya no quiere hacer música pop. Curiosamente, ‘Paint the Town Red’ samplea una de las canciones de pop más famosas de los 60, la aún popular ‘Walk on By’ de Dionne Warwick, y tampoco la canción se aleja demasiado del estilo de ‘Planet Her‘: aún incluye un estribillo más o menos melódico que, sí, se termina pegando.

‘Paint the Town Red’ parece una respuesta de Doja a sus haters, esos que decían que parecía el mismísimo demonio o que debía padecer algún tipo de problema de salud mental por raparse (?) o rasurarse las cejas. A ellos parece decirles que sí, que «ella es el demonio» y es una «rebelde», pero que no le importa, que ella va a seguir a lo suyo. Es irónico cuando los artistas dicen que sus haters les dan igual y luego les dedican una canción, pero está claro que a Doja sus fans no le dan tan igual como parece: les odia tanto que directamente les ha expresado que son «lerdos» y les ha pedido que no se pongan motes.

Tampoco deja de ser ‘Paint the Town Red’ una «declaración» parecida a la de ‘Attention’, pues Doja sigue hablando de sus intenciones de abandonar el pop: «dijeron que el pop hace dinero, a ver si te atreves, podrías cambiar de imagen y de vibe / no necesito una gran colaboración, no necesito otro fan, no necesito llevar una peluca para que te guste».

El videoclip de ‘Paint the Town Red’ es otra superproducción de Doja Cat que ahora trae al contexto del videoclip toda la extravagancia de la que ha hecho gala Amala en los últimos meses. Y lo hace mediante su propio arte, pues en el vídeo cobran vida cuadros que la propia Doja ha pintado, y que ha compartido en su Instagram, firmados con su nombre de pila, Amala Dlamini.