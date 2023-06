Doja Cat no necesita amor: necesita ‘Attention’

‘Attention’, el nuevo single de Doja Cat, se ha estrenado hoy. La cantante ya había ido dando pistas de lo que podíamos esperar de este por redes sociales. Un alter ego, una nueva Doja ensangrentada (que recuerda mucho a su estilismo para el desfile de Schiaparelli esta pasada temporada de Primavera- Verano 2023), «está aquí», anunciaba en Twitter. Parece que «scarlet», así la ha llamado Doja, será hilo conector en sus próximos trabajos.

‘Attention’ comienza con una melodía de guitarra que se mezcla con la voz empalagosa y melódica de Doja Cat. Es una canción más larga de lo habitual, roza los 5 minutos. En el videoclip aparece ella dentro de un coche con toda un aura de estrella mientras explica «Este no muerde, no se pone agresivo / Te enseño a tocarlo, a sostenerlo como si fuera precioso». Parece que habla de su sexo, pero podría hablar también de su alter ego. Sea lo que sea, lo deja claro: «It don’t need your lovin’, it just needs attention».

Tras lo dulce llega el rap, en el vídeo escupe las barras mientras pasea por una ciudad de noche. «Mírame, mírame / Estoy desnuda», no es un rap violento. Las imágenes crean un entorno sexy en el que la cantante de ‘Woman’ se muestra muy cómoda: «Me pongo un tanga en el culo y te enseño cómo moverlo». Doja es obscena pero sexy, el contraste está entre las letras y cómo las canta. Hay mucho ego, pero venera a sus referentes, en este caso a Nicki Minaj, a quien le dedica una barra: «Why she think she Nicki M? / She think she hot shit».

🩸ǝɹǝɥ sᴉ ʇǝlɹɐɔs — DOJA CAT (@DojaCat) June 16, 2023