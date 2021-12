Doja Cat, una divinidad alejada de TikTok en el vídeo de ‘Woman’

Doja Cat acaba de publicar el vídeo oficial de ‘Woman‘, uno de sus grandes éxitos junto a ‘Need To Know’, ‘Ain’t Shit’ o ‘Kiss Me More’ incluidos en su ‘Planet Her‘, que pelea como Álbum del Año en la próxima edición de los GRAMMYs.

El vídeo de ‘Woman’ comienza con la estadounidense interrumpiendo en una mesa llena de hombres pero liderada por una mujer, que es quien la invoca. Dentro de una estética egipcia/tribal sensualidad, deseo y poderío toman el control personificados en Doja Cat, quien reivindica la feminidad, volviéndose toda una divinidad a la que adorar. Junto a su cuerpo de baile, muestra de qué pasta esta hecha y todo lo que puede ofrecer. Y tal como aparece de la nada, se desvanece frente a un árbol, una metáfora de la naturaleza, que al igual que ella es venerada.

En el vídeo de ‘Say So’, estrenado a principios de 2020, Doja Cat incluyó los pasos del baile creados por usuarios de TikTok, que sin duda han ayudado a volverla viral. Y a pesar del estupendo vídeo que se ha marcado, se echa de menos aunque sea un guiño al challenge de ‘Woman’, que por cierto, no es nada fácil.

Como mencionábamos al principio, Doja Cat está nominada en los premios GRAMMYs a Álbum del Año y a Mejor Álbum Vocal Pop con ‘Planet Her’. ‘Kiss Me More‘ está nominada a Grabación y Canción del Año, además de Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop. Por su parte ‘Need To Know‘ competirá por el premio a Mejor Actuación Melódica Rap. Por último, Doja Cat podría alzarse con el GRAMMY a Mejor Canción de Rap con el tema ‘Best Friend’ de Saweetie.



