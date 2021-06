‘Woman’ de Doja Cat es una gran intro para uno de los discos de este verano

Doja Cat ha publicado su nuevo álbum, ‘Planet Her’, hace un par de días y cuando todavía ‘Say So’, su enorme hit del disco anterior, ‘Hot Pink’ (2019), continúa brillando en las listas.

‘Planet Her’ es un disco fresquito y muy bien orquestado, entretenido aunque su single principal, ‘Kiss Me More’ (top 3 en UK, top 4 en USA, top 65 en España), ocupa la última plaza: es la pista 14, antes de los bonus tracks de una edición deluxe que se acaba de improvisar. Pero logra ser claramente uno de los discos del verano gracias a lo bien que ha jugado sus cartas: están muy bien dispuestas las colaboraciones con Ariana Grande (‘I Don’t Do Drugs’) y con The Weeknd (‘You Right’); las canciones más pop (‘Payday’ con Young Thug o ‘Get Into It’) y las baladas R&B (‘Alone’). Por todo ello, ‘Planet Her’ será nuestro “Disco de la Semana”.

- Publicidad -

El arranque del disco es inmejorable con ‘Woman’, la mitad dancehall mitad reggaetón ‘Naked’ y las mencionadas ‘Payday’ y ‘Get Into It’, seguidas del single actual ‘Need to Know’ y el tema con Ariana Grande. Un “hit after hit” del que hoy celebramos ‘Woman’ como “canción del día”, por ser una intro perfecta para todo este mundo.

‘Woman’ es una reivindicación de la feminidad al mismo tiempo que una canción de amor en la que Doja Cat se postula como “tu mujer” perfecta, y en la que cabe destacar el brillante fraseo de la segunda estrofa. Es ahí donde la cantante celebra las comparaciones y el parecido inevitable con Rihanna, con una frase que referencia a esta: “I could be the CEO, just a like a Robyn Fenty”.

- Publicidad -

Una manera sólida de abrir el álbum con una Doja Cat que parece confortable en todo tipo de ritmos, incluido este afrobeat, ya lejos de los aires disco de ‘Say So’ y ‘Kiss Me More’ con SZA. Una estrella que parece haber llegado para quedarse.



Lo mejor del mes: