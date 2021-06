Doja Cat estrena la oscura ‘Need to Know’ y detalla su disco, con The Weeknd o Ariana

El nuevo disco de Doja Cat saldrá tan pronto como el viernes 25 de junio, lo cual viene a querer decir que quedan tan sólo dos semanas para su edición… y que llega muy poquito tiempo después de que hayamos visto un vídeo extraído del largo anterior, en concreto el correspondiente a ‘Streets’.

El álbum que sucede al más que exitoso ‘Hot Pink’ se llama ‘Planet Her’ e incluirá el pelotazo actual ‘Kiss Me More’ con SZA, tan reminiscente de ‘Say So’, pero sólo para cerrar la secuencia.

‘Planet Her’, con fotos de David LaChapelle, va a traer colaboraciones con Ariana Grande y The Weeknd, la primera de estas dos recibiendo el curioso título de ‘I Don’t Do Drugs’. También habrá «featurings» de Young Thug y de JID. Eso sí, antes de todo esto, lo que podemos escuchar es el sencillo ‘Need to Know’, que ya puedes escuchar en nuestra playlist semanal «Ready for the Weekend».

Abiertamente producido por Dr. Luke ya sin la utilización de ningún alias (como con el que firmaba su producción en ‘Say So’), ‘Need to Know’ es un oscuro tema de trap-pop con sintetizadores ambientales de fondo en el que Doja adopta una personalidad de rapera extravagante parecida a la de Nicki Minaj. En la letra se dirige a un chico cuya «polla es un 10 sobre 10».

‘Woman’

‘Naked’

‘Pay Day (feat. Young Thug)’

‘Get Into It (Yuh)’

‘Need To Know’

‘I Don’t Do Drugs (feat. Ariana Grande)’

‘Love To Dream’

‘You Right (with The Weeknd)’

‘Been Like This’

‘Options (feat. JID)’

‘Ain’t Shit’

‘Imagine’

‘Alone’

‘Kiss Me More (feat. SZA)’