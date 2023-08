Doja Cat anuncia ‘Scarlet’, que comparte portada con un disco de metal

Doja Cat está en un momento excelente. Su single ‘Paint the Town Red’ no ha parado de subir en listas en los últimos días. Ya es top 3 en UK y top 5 en Estados Unidos, y de hecho pelea esta semana por ascender al número 1 en Reino Unido. Está siendo uno de los grandes “sleepers” del verano, saludando desde el top 2 del Global de Spotify: no se me ocurre mejor tributo a Burt Bacharach ahora mismo.

En esta coyuntura, la cantante ha aprovechado para anunciar que el disco que suponemos que contiene tanto este tema como ‘Attention’. ‘Scarlet’, que así se llamará el largo, estará en el mercado tan pronto como el 22 de septiembre.

El problema es que, al darse a conocer su portada, las redes han revelado que la cubierta es exactamente igual que la de otro disco que sale a la vez. El mismo día.

Se trata del lanzamiento de la desconocida banda de metal CHAVER. Tienen solo 2.000 followers en Instagram y 2.000 oyentes en Spotify, pero lo cierto es que publican su disco ‘Of Gloom’ también el 22 de septiembre. Con la misma portada exactamente.

Desde Popcrave, a quien corresponde este montaje, han notado que las portadas de ambos discos son obra del artista Dusty Ray, pues este ha compartido o anticipado ambas instantáneas sin ningún complejo. La buena noticia es que no hay ningún pre-order de CD o vinilo por parte de Doja Cat, su distribución de momento parece solo digital, por lo que estaría a tiempo de rectificar si así lo decide.

