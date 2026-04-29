Almodóvar, sobre Harry Styles: «Más mariquita que nadie en el escenario y absolutamente heterosexual»

Pedro Almodóvar ha sido el último invitado de Cara Al Show, el nuevo programa de Marc Giró en La Sexta después de estar en La 1 con el Late Xou. El director español habló sobre los pocos programas que consume, la vez que le ofrecieron un cheque en blanco para hacer televisión y su amistado con estrellas como Harry Styles o Dua Lipa: «Es guapa, alta, pero además lee», contó Almodóvar sobre la cantante.

El director de ‘Amarga Navidad’ aseguró que ya tenía escrita su próxima película, «en la que vuelve el humor negro», asegura. Sabemos que el cine lo tiene controlado, pero la televisión es otro asunto: «Soy poco espectador de TV, pero pongo La Sexta Xplica! los sábados, para comprobar, una vez más, que los españoles somos incapaces de debatir. Somos incapaces de hablar uno a la vez. Tenemos que hablar tres, cuatro o cinco. Es decepcionante», comentó.

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Este asegura odiar los realities, pero recuerda con humor la ocasión en la que encontró a Isabel Pantoja en Supervivientes mientras hacía zapping: «Me topé con Isabel en plena crisis de ansiedad. Yo había tenido antes también una crisis de ansiedad y me dije: ¡Anda, a ella también le pasa!».

En un momento dado de la conversación, Giró sacó el tema de su cercanía con Dua Lipa, la cual Almodóvar describe como «maravillosa»: «Dua adora Madrid y quiere venir a vivir aquí», contó. Este la describió como «todo lo contrario a una modelo»: «Es guapa, es alta, todo eso, pero además lee», dijo provocando la risa del público. A Harry Styles, por otro lado, también lo describió como «encantador», pero también abordó de forma inocente las acusaciones de queerbaiting que ha recibido.

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«Es una de esas personas que las ves con más pluma que nadie, más mariquita que nadie en un escenario y es absolutamente heterosexual. Es maravilloso que lo haga así, que tenga esa puesta en escena absolutamente gay, inexorablemente gay, y luego no lo sea», concluyó Almodóvar.

#CaraAlShow La amistad de Pedro Almodóvar con Dua Lipa y Harry Styles ¡Viva la pluma y viva Alana S. Portero! ❤️ pic.twitter.com/lVLi0KIpSt — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 28, 2026

#CaraAlShow El problema con los coches de Pedro Almodóvar y el guilty pleasure televisivo Pantojil (que nos ha dejado a cuadros 🙃) Un saludo a nuestros compis de @laSextaXplica pic.twitter.com/xKbU5iuoMN — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 28, 2026