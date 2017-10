P!nk escribió borracha a Eminem para que colaborara con ella porque es “más divertida que Rihanna”

Como sabrás si has observado la publicidad del metro en los últimos días, o si has estado atento a las novedades musicales en las últimas semanas, o simplemente has escuchado la radio o las plataformas de streaming, P!nk ha sacado un nuevo disco titulado ‘Beautiful Trauma’. El álbum se ha avanzado oficialmente con el single ‘What About Us’, que ha sido un éxito en Reino Unido y está empezando a escalar posiciones en Estados Unidos, donde ya es top 30 (25). La canción también ha empezado a triunfar en España.

Además de este single, ‘Beautiful Trauma’ contiene varias colaboraciones interesantes, entre ellas la de Tobias Jesso Jr. en ‘You Get My Love’ y la de Eminem en ‘Revenge’. Esta última es la pista 2 del álbum y es una producción de Max Martin y Shellback (el equipo que produjo una gran parte de ‘1989’ de Taylor Swift y varios temas para Britney Spears, Justin Timberlake o la misma P!nk), así que que puedes esperar a que sea single tarde o temprano. ¿Pero cómo ha conseguido P!nk que el elusivo Eminem, que acaba de reaparecer en unos prmeios de hip-hop, haga un rap para ella y colabore en su disco?

En una entrevista a Entertainment Weekly, P!nk ha contado que, tras varias sesiones de estudio con Max Martin, y tras varias copas de vino, escribió un correo electrónico a Eminem completamente borracha para pedirle una colaboración. “Le dije, te quiero, y me gusta que trabajes con la misma gente, como Rihanna. Ella está más buena que yo, pero yo soy más divertida. Y resulta que voy a por un Grammy de rap y quiero que colabores conmigo”. Según P!nk, la respuesta de Eminem fue “OK”, tras lo que le envió un rap que le “dejó asombrada”. Ambos ya han colaborado en el pasado, por ejemplo en un tema del disco anterior de ella.

‘Beautiful Trauma’ va top 1 en las “midweeks” británicas, y se espera que el álbum sea número uno también en Estados Unidos. Por su parte, se espera que Eminem saque disco en algún momento de los próximos meses.