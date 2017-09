El éxito de ‘What About Us’ de P!nk llega a España un mes después

Un mes después de haberse estrenado, al fin llega a la lista española el que está siendo uno de los éxitos del momento en Reino Unido: lo nuevo de P!nk. ‘What About Us’ lleva un mes en el top 5 en las islas británicas, incluso en algún momento peleando por el número 1 (aunque Dua Lipa y Taylor Swift se lo han puesto difícil), mientras en Estados Unidos se mueve en torno al top 30. Ahora su éxito llega a España, donde P!nk protagoniza la entrada más fuerte de la semana. Repasamos las entradas más interesantes.

1(1) J Balvin, Willy William / Mi gente

2(2) Becky G, Bad Bunny / Mayores

Al menos de momento Becky G y Bad Bunny siguen sin destronar al pelotazo que ha supuesto en todo el mundo, no solo en los países latinos, ‘Mi gente’. Además, J Balvin aparece también en el top 10 con otra canción: ‘Bonita’ junto a Jowell & Randy sube del 11 al 9.



12(17) Taylor Swift / Look What You Made Me Do

80(E) Taylor Swift / …Ready for It?

Taylor Swift finalmente sí mejora en nuestro país el dato que conseguía ‘Look What You Made Me Do’ en su primera semana. La cantante sube 5 puestos hasta lograr un nuevo máximo, mientras se mantiene en el puesto 1 en Reino Unido y Estados Unidos por segunda semana consecutiva.

Además, ‘Ready for It?’ aparece en el puesto 80. Esta otra canción que no es el segundo single oficial de su próximo álbum, es número 4 en Estados Unidos y número 7 en Reino Unido.



31(54) Dua Lipa / New Rules

‘New Rules’ no es solo la canción favorita de nuestros lectores ahora mismo, sino que finalmente pega un salto en la lista española y se convierte en la subida más fuerte de la semana. El que va a ser el mayor éxito de Dua Lipa ya ha sido número 1 en Reino Unido y sube -aunque tímidamente- en Estados Unidos, donde es número 62.



69(E) P!nk / What About Us

El nuevo single de P!nk aparece en el puesto 69 de la lista española, dispuesto a convertirse en uno de los sleepers de la temporada. No será la primera vez que lo consigue, pues la cantante no es de lograr números 1 directos en sencillos, sino de terminar triunfando justamente cuando el mundo menos lo espera.



78(E) Natti Natasha, Ozuna / Criminal

Las canciones de Ozuna en el top 100 pasan a ser 10 con esta nueva entrada junto a la cantante dominicana Natti Natasha.



91(E) Maroon 5, SZA / What Lovers Do

El tercer single del nuevo disco de Maroon 5, que aún no se ha anunciado, también cuenta con artista invitada del mundo urban. La colaboración con SZA aparece en la parte más baja de la tabla española tras haber sido top 27 en Estados Unidos y top 23 en Reino Unido.



95(E) Marshmello, Khalid / Silence

La canción del DJ americano junto a Khalid llega a España tras haber entrado al top 40 en Reino Unido y haberse quedado a las puertas de conseguirlo en Estados Unidos.



98(E) Rita Ora / Your Song

Otro tema que llega de manera tardía a España es el de Rita Ora, en este caso editado nada menos que en mayo. ‘Your Song’ ha sido número 7 en Reino Unido, además de número 13 en Alemania.