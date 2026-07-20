Arca anuncia su nuevo y «oscuro» disco, ‘XXXXX’

Arca ha anunciado su primer álbum en cinco años y llegará a finales de este mismo mes. La artista venezolana ha revelado que el sucesor de la última entrega de ‘KICK’ se titulará ‘XXXXX’ y estará disponible el próximo 31 de julio. Su inquietante portada, inspirada en el trabajo de H. R. Giger, y la lista de 16 canciones también han sido descubiertas.

El octavo disco de Arca es descrito como un trabajo «más oscuro, más agresivo, más experimental y reacio a encajar en una forma fija», según indica la nota oficial. Además del esperado lanzamiento, la autora de ‘Puta’ también ha anunciado la retransmisión de un directo «único» dirigido por Daniel Sannwald, el cual está detrás de los vídeos de ‘Motomami’ o ‘Sola’, de la propia Arca.

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El directo tendrá comienzo este jueves 23 de julio a las 21:30h desde Barcelona y promete «difuminar los límites entre IRL, streaming, performance duracional y alucinación». Se podrá ver en Twitch y YouTube e incluirá canciones inéditas del nuevo LP.

Tracklist:

No End

Willow

Eidolon

Heart

Syncope

Raver

Cinch

Fxck

Finisher

Taconeando

Futurality

Grip

Enraptured

Throb

Everything

Sueño