‘Despacito’ no es una excepción: otros 5 hits latinos internacionales de 2017

‘Despacito’ ha sido número 1 en Estados Unidos durante 16 semanas, es decir, cuatro largos meses. No hay duda de que el empujón definitivo se lo dio el remix de Justin Bieber, pero también es cierto que la canción ya había entrado en las listas del país norteamericano antes, y que su número de streamings en Youtube era y sigue siendo totalmente escandaloso. El vídeo original, sin Bieber en audio ni en vídeo, es el vídeo más visto de la historia del visor de Google con más de 3.500 millones de visualizaciones.

Aunque es tentador considerar ‘Despacito’ la nueva Macarena, y a nivel popularidad está claro que lo ha sido; no se puede pasar por alto que este éxito no va a ser tan excepcional como el del remix de Los del Río. El sonido latino ha tomado posesión de las listas de éxitos durante los últimos meses y de hecho ya hay varias canciones que han asaltado las listas internacionales, además de por supuesto la española. Estas son algunas de ellas.

‘Mi gente’ de J Balvin

‘Despacito’ no es la única canción latina que Taylor Swift ha desbancado de las listas. Hasta la llegada de ‘Look What You Made Me Do‘, ‘Mi gente’ de J Balvin había sido número 1 hasta 25 días en la lista más importante que hay ahora mismo: el global de Spotify. ‘Mi gente’ lleva en dos meses 264 millones de reproducciones en esta plataforma, además de 646 en Youtube mientras escribo este artículo, 650 al menos para cuando lo leáis. La canción ha sido por supuesto número 1 en España, pero también ha sido número 8 en Reino Unido, número 21 en Estados Unidos, número 3 en Italia y Alemania, número 11 en Francia, etcétera. Nótese que la letra no contiene frases en inglés, aunque sí alguna en francés.

Esto decía de ella J Balvin, probablemente a sabiendas de lo que va a representar este tema en su ya exitosísima carrera: “‘Mi Gente’ es una canción que representa un momento especial en la música, un nuevo sonido que se alza dentro de la música latina y que es aceptado mundialmente. Si eliminamos las barreras de color, raza, continentes, géneros o lenguajes, podemos lograr que el mundo entero mueva su cabeza a un mismo ritmo. Esperamos que “Mi Gente” pueda proveer ese ritmo”.



‘Súbeme la radio’ de Enrique Iglesias con Sean Paul

Enrique Iglesias es uno de los damnificados de ‘Despacito’, pues ‘Súbeme la radio’ ha sido número 2 en España y no número 1, por detrás del hit de Luis Fonsi. Digamos que este verano no ha sido el de ‘Bailando’ y que ha estado en segundo plano. ¿Cuánto daría él por otro top 1 en el Billboard Hot 100 como el de ‘Bailamos’? ¿Cuánta rabia le tiene que dar no haber cantado él ‘Despacito’? Pero el hijo de Julio ha estado rápido y ha sido listo subiéndose al carro de los remixes en inglés. Si Fonsi y Daddy Yankee llamaron a Justin Bieber para un remix, él ha llamado a Sean Paul, quien ya añadiera puntos a ‘Cheap Thrills’ de Sia. Como resultado, el tema ha alcanzado el top 10 de las listas británicas, el top 8 en Francia, el top 15 en Alemania…



‘Reggaetón lento’ de CNCO con Little Mix

Merece la pena que sigamos en Reino Unido, pues Reino Unido ha sido siempre uno de los huesos más duros de roer para la música latina. Mientras Europa se rendía a ‘Despacito’, ellos resistían (hasta la llegada de Bieber). Y ahora encontramos una tercera canción rondando nada menos que el top 10. Se trata de una remezcla de un tema que también había arrasado en España (quíntuple platino), ‘Reggaetón lento’ de los latinos CNCO (salidos de un talent show de Simon Cowell), pero con Little Mix (casualmente salidas de un talent show de Cowell). El remix en Spanglish ha sido número 5 en las islas británicas.

Para comprender la envergadura de lo que está pasando, quizá esté bien mirar este dato: la versión original de ‘Reggaetón lento’ (no el remix) supera los 300 millones de streamings en Spotify. Ninguna canción de Little Mix llega a los 200.

‘Felices los 4’ de Maluma

Interesante es el caso de Maluma. ‘Felices los 4’ acumula casi 300 millones de reproducciones en Spotify. ¿Cómo lo logra sin ser top 10 en los mercados cuyas listas siempre han obsesionado al mundo, empezando por Reino Unido? Sus escuchas son monstruosamente altas en países grandes como Argentina, México, España o Brasil, y además recibe tímidos apoyos de Italia, Francia y de la población latina de Estados Unidos, cada vez más numerosa. ‘Felices los 4’ lleva 15 semanas estable en la segunda mitad del Billboard Hot 100 pese a no haber pasado del puesto 48.

Ya son muchas las voces que acusan de racismo a las emisoras de pop del país por no estar reflejando esta realidad social. Parece cuestión de tiempo que las emisoras de pop cedan a los nuevos tiempos, como lo han hecho las españolas (no sin cierta resistencia, por cierto).



‘Me enamoré’ de Shakira

No puedo dejar de cerrar este artículo sin mencionar a Shakira. Para la artista, sacar disco o single principal en castellano o en inglés era una decisión que tomar desde el punto de vista estratégico. ‘Laundry Service’ no habría vendido más de 10 millones de copias de no haber existido la versión en inglés de ‘Whenever, Wherever’. ¡Pero cuánto ha cambiado el mercado desde 2001! Ya apenas 2 o 3 artistas venden 10 millones de discos, parece que la gran tarta está contenida en la escucha de temas sueltos en Youtube y Spotify -al menos a corto plazo- y ahí es donde el castellano ha ganado posiciones. ‘Me enamoré’, tal cual, en castellano, puedo dar fe de que es una de las canciones más pinchadas del verano en Francia, donde ha sido top 13, y arañando un tímido top 100 en UK y USA, suma 100 millones de reproducciones en Spotify, por no hablar de los 400 millones de reproducciones de ‘Chantaje’ con Maluma, que también ha sido top 13 en Francia y top 20 en Alemania.

Con este panorama, no es una opción que su próximo single sea ‘Coconut Tree’, ¿verdad que todos lo entendemos? Está claro, su próximo single se llama ‘Perro fiel’.

Probablemente Spotify y Youtube estén sacando a la luz la importancia del mercado latino, hasta ahora no prioritario por razones geográficas, estructurales, económicas o incluso políticas. Pero lo que está claro es que lo de ‘Despacito’ no ha sido ningún golpe de suerte. Hay muchas otras canciones que están haciendo números absolutamente escandalosos, como ‘Me rehúyo’ de Danny Ocean, y la tendencia estilística está muy presente en otros éxitos actuales de una forma o de otra como ‘Wild Thoughts’ de DJ Khaled con Rihanna y sample de Santana o ‘Havana’ de Camila Cabello; o en el parecido entre ‘Taxi’ de Pitbull -un tema de hace 3 años- y ‘Swalla’, el último hit de Jason Derulo con Nicki Minaj. La pregunta es quién será el siguiente en apuntarse un hitazo a costa de todo esto.