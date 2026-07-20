The Rolling Stones, top 2 en España; Madonna baja al número 4

Tras conseguir su décimo número 1 en España y vender 11.000 copias de ‘Confession II’, Madonna ha sido relegada al cuarto puesto de la lista de discos española en su segunda semana. Por otro lado, Quevedo ha evitado que The Rolling Stones alcancen el número 1.

La legendaria banda británica ha igualado el dato que ya consiguió con su anterior disco, ‘Hackney Diamonds’. En su momento, este entró en la lista en segundo lugar, con Bad Bunny impidiendo el primer puesto. Ahora, ‘Foreign Tongues’ repite la marca, con ‘El Baifo’ volviendo a su posición original. Por otro lado, Bad Bunny se mantiene fuerte en tercera posición con ‘Debí Tirar Más Fotos’.

- Publicidad -

El resto de entradas de la semana son para Conep, que debuta con ‘Trappii 2’ en el número 42; Future, con el decepcionante ‘The Real Me’ aterrizando en el número 79, y Jack White, que consigue colocar su último disco, ‘Frozen Charlotte’, en el puesto 94.

También son interesantes las marcas de My Chemical Romance y Bruno Mars, ambas conectadas directamante a sus conciertos de Madrid. El autor de ‘The Romantic’ protagoniza la subida más fuerte de la semana, pasando del número 20 al 16, a raíz del concierto que celebró en el Estadio Metropolitano la semana pasada. El grupo liderado por Gerard Way, por otro lado, ha colocado su disco ‘Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys’ por primera vez en la lista, en el número 58.