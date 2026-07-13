Madonna, top 1 en España con 11.000 copias de ‘Confessions II’

En la estela de sus excelentes resultados internacionales, Madonna logra su 10º número 1 en España muy holgadamente tras vender 11.000 copias de ‘Confessions II‘ en su primera semana. Se ha quedado cerca de doblar estos días ‘El Baifo’ de Quevedo, que la semana pasada fue número 1 con 6.027 unidades y esta semana cae al puesto 2 con 5.772 copias. En total, Quevedo lleva 89.000 copias acumuladas de su tercer largo (doble platino), siendo el gran superventas de este año en nuestro país.

Según Promusicae, ‘Confessions II’ de Madonna ha despachado 10.875 copias en su primera semana, aunque hay que recordar que esta entidad solo cubre el 90% del mercado (hay tiendas pequeñas que no computan). De estas casi 11.000 copias, 9.748 han sido ventas reales y 1.127 puntos de streaming.

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Solo esos 1.127 puntos de streaming habrían valido para que ‘Confessions II’ entrara al puesto 9 en España, pero evidentemente su fuerte es el formato físico, en el que ha arrasado. 4.923 copias en vinilo le valen el número 1 también de la subtabla de vinilos, multiplicando casi por 10 al número 2. Eso sí, la única mala noticia es que ninguna canción de este álbum termina de asomarse por el top 100 de singles pese al apoyo de las radios a ‘Bring Your Love’.

‘Confessions II’ es el 10º álbum número 1 de Madonna en España, pues antes lograron esta posición ‘Like a Virgin’, ‘True Blue’, ‘Like a Prayer’, ‘Ray of Light’, ‘Confessions I’, ‘Hard Candy’, ‘MDNA’, ‘Rebel Heart’ y el directo ‘Confessions Tour’. Esto significa que -como en Reino Unido- Madonna ha conseguido en España números 1 durante 5 décadas consecutivas. ‘Madame X’ y ‘Music’ están entre los discos que quedaron en el puesto 2. El mayor éxito de Madonna en nuestro país continúa siendo ‘Like a Prayer’, único álbum certificado como cuádruple platino.

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Olivia Rodrigo baja al puesto 4 con ‘you seem pretty sad for a girl so in love‘, disco del que ha vendido ya 22.009 unidades por aquí; mientras Rosalía sube del puesto 10 al 9 con 209.067 acumuladas de ‘LUX’. El éxito más voluminoso de los últimos 2 años por supuesto es ‘Debí tirar más fotos‘ de Bad Bunny, que suma ya 344.627 copias en España y sigue moviendo unas 3.000 semanales.

Madonna ha dejado poco espacio para novedades, pero ‘Visitor’ de Sienna Spiro llega al puesto 18, ‘Splat!’ de Deep Purple al puesto 40; y Amaia reentra al 83 con ‘Si abro los ojos no es real’, del que van 29.281 copias acumuladas.

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Podcast: el éxito de ‘Confessions II’