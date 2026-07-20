Leire Martínez pide «normalizar y visibilizar la homosexualidad» en el fútbol

Leire Martínez ha compartido una reflexión sobre el amor libre en el fútbol masculino durante su actuación en el Orgullo de Barcelona, justo en la víspera de la final del Mundial. La autora de ‘Historias de aquella niña’ ha sido clara con su petición: normalizar la homosexualidad en el fútbol.

La cantante empezó mencionando que había estado reflexionando después de escuchar «lo orgullosos que estamos»: «Es verdad que es el mes del Orgullo y que ahora lo estamos celebrando en Barcelona, pero esto también lo estoy escuchando mucho con temas deportivos», aseguró.

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Esta aclaró estar orgullosa del desempeño de la Selección Española en el Mundial, pero apuntó que «ojalá como país, como sociedad, nos moviéramos tanto por otras causas además de por el fútbol y que causas como la libertad, la igualdad, la libertad, la educación o la sanidad fueran los temas que nos unen y nos hacen echarnos a la calle».

Para rematar, Leire se acordó del estigma que todavía existe en el mundo masculino del fútbol con respecto a la homosexualidad, primero recordando que «las mujeres en este sentido hemos sido mucho más valientes». Esta se ganó el aplauso de todos los presentes con sus últimas palabras, dirigidas a tender puentes: «A ver si por fin el mundo deportivo masculino empieza a normalizar y visibilizar la homosexualidad», concluyó.

Leire Martínez sobre la selección española: «Ojalá como sociedad nos moviéramos tanto por la libertad, la igualdad, la educación o la sanidad además de por el fútbol» «Y a ver si por fin en el fútbol masculino se empieza a normalizar y visibilizar la homosexualidad» 💜 pic.twitter.com/3zL6x9ly1H — televisivok (@televisivok) July 19, 2026