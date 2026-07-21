Marta Sánchez y Sebastián Yatra son los primeros grandes nombres de Hispanidad 2026. La Comunidad de Madrid ha presentado la programación de la próxima edición, que se celebrará del 2 al 12 de octubre y volverá a llenar Madrid de música y cultura hispana.

Yatra actuará el 10 de octubre en la Plaza de España, mientras que Marta Sánchez hará lo propio el 11 de octubre, en pleno aniversario de sus 40 años de carrera, repasando éxitos desde su etapa en Olé Olé hasta la actualidad.

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Con Estados Unidos como país invitado, la ya clásica Cabalgata de la Hispanidad volverá a recorrer la Gran Vía la tarde del 4 de octubre. También hay confirmadas más de 150 actividades, con la presencia de artistas como Arturo Sandoval, Nat Simons, La Chica, Aymée Nuviola, Lin Cortés o el espectáculo del Corral de la Morería, además de propuestas de cine, teatro, gastronomía y folclore repartidas por distintos espacios de Madrid. Entre la programación musical también habrá sitio para propuestas de jazz, flamenco, cumbia, rock tropical y folk latino.